高雄》狂打韓國瑜是黑道 民進黨曾涉黑幫集體申請入黨

2018年10月02日 15:01 中時電子報 邱文秀

民進黨近日狂打國民黨高市候選人韓國瑜是黑道，已造成影響。(中時電子報FB截圖)

高雄市長選情激烈，民進黨近日狂打國民黨高市候選人韓國瑜是黑道，並曾將阿扁打到住院。網友也翻出民進黨前北市主委黃承國也有黑道背景被管訓過。國、民兩黨都曾在黨主席選舉時爆出「黑幫入黨」事件，選舉再度大打「烏賊戰」。

民進黨近日狂打國民黨高市候選人韓國瑜是黑道，已傳出讓親綠市民深信不已。友也翻出民進黨前北市主委黃承國也有黑道背景被管訓過，問民進黨有何資格提黑道?

其實，國、民兩黨都曾在黨主席選舉時爆出「黑幫入黨」事件。國民黨曾傳出包含夜店殺警案主嫌萬少丞等黑幫入黨風波，引發「人頭黨員」爭議，民進黨立委黃偉哲接受媒體訪問表示這是國民黨長期和中國打交道的後遺症。

國民黨文傳會副主委唐德明當時發文反擊「腦袋有洞，無藥可醫」並翻出黑幫入民進黨的新聞反問黃偉哲，那黑幫入民進黨是與地獄裡的魔鬼打交道的後遺症嗎？

唐德明翻出民進黨的黑道入黨歷史。2013年4月18日媒體報導，《郭正亮：黑道搶入民進黨》。當時民進黨前立委郭正亮在臉書指出，「據了解，黑幫被請託（入黨）的不只天道盟，目前傳出的入黨答謝費，每人可得500元。估計到今年5月底入黨截止，民進黨約有12至15萬黨員，某派+黑幫+大戶，約可掌握3至4萬票，勝選機率大增。」

唐德明表示，2013年4月26日媒體報導，阻黑道入黨民進黨退463件。包括天道盟太陽會成員，介紹人就是柯建銘，整包入黨申請書由新竹寄到基隆。另一則報導為2014年5月26日，民進黨北市主委當選人 被指有「黑底」黃承國︰難道不能有自新機會？

此外，2013年5月2日媒體報導《人頭黨員點燃幫派角力 黑幫入黨 驚爆1人3千》，提到民進黨人頭黨員傳聞不斷，甚至演變成四海幫、天道盟兩大幫派政治角力。警方已對黑幫活動展開蒐報，北部情資顯示，綠營內部不僅有人透過天道盟，也找了小樁腳找人頭，從入黨到拿到黨證，據傳一個黨員3千元。民進黨打黑道議題，恐也會傷及自身。

(中時電子報)