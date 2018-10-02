籃球》獲獎學金 唐維傑成NCAA一級球隊一員

旅美籃球小將唐維傑，獲得NCAA一級學校維吉尼亞軍校獎學金，新學年將要面臨新挑戰。(資料照/季志翔攝)

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中時電子報
／台北－大陸電話採訪、綜合報導

19歲旅美籃球小將唐維傑，今天宣布決定就讀NCAA一級學校維吉尼亞軍校，要在這裡完成大學學業，並在NCAA一級戰場上打拚，是第4位踏上NCAA一級戰場的台灣籃球好手，他在三民家商的恩師謝玉娟非常開心子弟兵受到美國一級學校青睞，並說：「聽說他們學校的比賽美國ESPN會轉播，代表我們也看的到，我會好好『監視』他的表現！」

唐維傑曾代表高雄市立三民家商打了104學年HBL高中籃球聯賽，2016年結束世青賽後赴美挑戰自己的籃球夢，待過維吉尼亞州藍山中學、馬里蘭州聖瑪麗瑞肯高中。

這陣子帶隊在中國大陸移地訓練的謝玉娟透露，其實寒、暑假就有幾間NCAA二級學校接觸唐維傑，最後維吉尼亞軍校向他招手，而且學校只開一個獎學金名額，決定是他之後就不會再找其他人，「維傑有找我討論，因為我有同學是飛官，認識不少維吉尼亞軍校校友，我因此探聽不少學校的事，提供維傑意見、並建議他把眼光放遠，最後由他自己宣布動向。」

謝玉娟並說：「據說維吉尼亞軍校大一生不能帶手機，不過假日應該還是可以用手機，我跟維傑開玩笑說，再嚴應該都沒有我嚴吧？或許他的個性比較不適合，但我相信到維吉尼亞軍校對他未來會有幫助，即便不適合，還是鼓勵他放手挑戰。」

唐維傑透露，打NCAA一級比賽一直是他出國的目標，即使維吉尼亞軍校可能是一級球隊中落在後半段的學校，但他相信透過軍校的訓練，對自己未來還是有幫助的，而且維吉尼亞軍校籃球隊教練當初還特地開車來回7小時、兩次遠道前往他就讀的聖瑪麗瑞肯高中看他練球，自己也兩次前往維吉尼亞軍校參觀，對於教練用心對待，他非常欣賞。

收到維吉尼亞軍校提供的獎學金，唐維傑相信自己在這裡會有很多收獲，在美國奮鬥的旅美小將們，新球季不只唐維傑，吳永盛、王律翔也已經是NCAA一級學校籃球隊成員，唐維傑U16亞青男籃、U17世青男籃的隊友林庭謙，也有不少球隊關注，未來可能也有機會一起在一級舞台努力。

(中時電子報)

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