太和工房1500個水壺塑膠溶出不合格 公司：已銷毀

2018年10月02日 15:07 中時 鄭郁蓁

上和工房聲明指出，1500個水壺上蓋不合格，應為個案，並全數銷毀。圖取自官網。

衛福部食藥署今公布最新邊境查驗不合格名單，知名水壺品牌「太和工房」在大陸製做進口的塑膠水壺上蓋，共1500個因塑膠殘渣溶出不符合規定遭退回；另咖樂迪咖啡農場（カルディ COFFEE FARM）的「KALDI開心果」農藥殘留不符規定；川咏水果公司自日本進口的「鮮葡萄（岡山）」檢出殘留農藥毆殺松、達馬松不符規定食藥署表示，不符規定商品皆已依規定退運或銷毀。

衛福部食藥署今公布13件最新邊境查驗不合格名單，其中國內知名水壺品牌「太和工房」在大陸東莞市丰泰日用品有限公司製造的「500彈扣式水壺上蓋」，因為聚丙烯之塑膠類蒸發殘渣溶出試驗結果遠遠超過標準，共1500件，61.8公斤，通通退回

依據「食品器具容器包裝衛生標準」，聚丙烯之塑膠類其溶出試驗(正庚烷)合格標準為30 ppm以下，但太和工房正庚烷為1754 ppm，嚴重超標。

另，經營咖樂迪咖啡農場（カルディ COFFEE FARM）的台灣咖樂迪股份有限公司，於今年8月底報驗自伊朗進口的「KALDI開心果」共14公斤，被檢出殘留農藥普拔克0.03 ppm含量不符規定。

川咏水果公司自日本進口「鮮葡萄（岡山）」608公斤，經檢出殘留農藥毆殺松0.03 ppm、達馬松0.01 ppm，依我「農藥殘留容許量標準」，毆殺松定量極限為0.01 ppm、達馬松為不得檢出。

食藥署北區管理中心簡任技正蕭惠文說，這次所有檢出不合格商品，全依食品衛生安全法規定，全數退運或銷毀，消費者不必憂心。

太和工房官網今發聲明回應，表示八月份進口的塑膠水壺上蓋1500個，經食藥署查驗不合格的商品已經申請全數銷毀，並未進入台灣，且也針對同款不同批號進口到台灣的商品自行做「蒸發殘渣」測試，結果都符合標準，這次不合格，可能是生產製造、包裝或搬運過程受設備或人員造成汙染。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，塑膠容器可能用於裝白開水、茶、牛奶、飲料等，檢驗時不應溶出殘渣，雖然殘渣不一定對健康有危害，但確實代表產品品質不良、不穩定，正常來說材質應愈穩定愈好。

(中時 )