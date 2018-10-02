特稿》天涼就出沒 核二再啟動卻人間蒸發 反核團體還要繼續呼攏人民？

2018年10月02日 15:04 中時電子報 喻華德

台電9月28日在萬里區公所舉行「核能二廠除役計畫」第二階段環境影響評估舉行說明會，立委黃國昌及反核團體到區公所外舉行記者會，表達堅決反對延役。但是回顧6月天氣熱時原能會核准國聖核能電廠（核二）二號機再啟動時，洪申翰、郭慶霖等反核人士卻完全人間蒸發，加上這次記者會抗議的對象竟然是已經卸任的前總統馬英九，黃國昌完全不敢對現任總統蔡英文抗議，讓人懷疑反核立委及反核團體是否把人民當成傻瓜。

而回到稍早的9月20日，總統蔡英文在接見英國對華貿易特使福克納勛爵（Lord Faulkner）時說，「台灣正堅定走在邁向非核家園、發展再生能源的路上，盼在能源轉型及電業改革過程，學習英國成功經驗，以達2025年非核家園的目標。」

據《中央社》報導，蔡總統指出，長期以來，英國在全球離岸風場的發展中，就具有領導地位。2000年，英國完成第一座離岸示範風場，目前離岸風電累積裝置容量已經達到6.9兆瓦(GW)，英國還設下2030年裝置容量要達到30兆瓦的遠大目標，令人十分佩服。

她說，台灣啟動能源轉型及電業改革，希望在2025年，讓目前的核電廠如期除役，並讓發展再生能源達到發電占比20%的目標。在這當中，太陽光電和離岸風電的發展，將是再生能源的主力。台灣也希望在發展和轉型的過程中，能夠學習英國的成功經驗。

蔡政府誓言打擊假新聞，而英國不僅沒有像我國無視自身發展再生能源條件的先天限制蠻幹的「非核家園」政策，而且作為世界上第一個將核能發電商用化的老牌核電使用國，英國採購由法國電力集團(EDF)和中國廣核集團合資研發的「華龍一號」核能機組，成為英國20年來第一個新建核電專案─欣克利角C(HPC)，在7月24日「海峽記者特區行」採訪深圳大亞灣核能電廠的活動中，中廣核集團將此事稱為中國大陸核能產業「逆襲」英國，因為英國是已開發國家。

據大陸《經濟日報》報導，HPC是英國核電重啟的標誌。隨著低碳經濟轉型步伐加快，英國將在未來10年更新國內四分之一的發電專案。一度為全國提供五分之一電量的8座核能電廠都將於2030年前後到期退役，所有火力電廠也將於2025年前後全部關閉，新建核電將成為英國填補能源缺口的重頭戲，是英國的「剛性需求」專案。

當今年行政院長賴清德「毫無選擇」地核准國聖電廠二號機再啟動時，實時就證明台灣「沒有核能就限電」。如今媒體紛紛報導因應大陸與美國貿易戰，台商「紛紛回流」，有民眾就質疑「請問政府對台商回流準備好了嗎？電從哪來？」

而對比本報七月參訪的中國大陸廣東省，據本報向中廣核集團查證的結果，廣東省運轉中的核能電廠共有大亞灣、嶺澳、陽江核電基地合計11部機組，目前正在興建的則有陽江與台山核電基地共3部機組，此外已完成地質調查等探勘工作，計劃興建的則有陸豐、揭陽、海豐、韶關、肇慶等26部機組，當計劃興建的核能機組全數完工商轉後，光是廣東省就有40部核能機組，而屆時台灣沒有任何核能電廠，中國大陸「核能興國」，台灣「滅核亡國」，難道這只能是台灣民主政治在一般人對影響國家「核心競爭力」的能源議題採取「事不關己」的態度下，最終必然的下場？

台灣與廣東核能電廠比較表。資料以維基百科為基礎，經向中廣核集團查證修正後由本報製表。

當時中廣核也表示輸電到台灣「技術上沒有問題」。蔡政府堅持「非核家園」最後缺電，如果兩岸關係好，以大陸的「核」養台灣的「綠」當然技術上可行，但是這不僅是無視中國大陸所有沿海省份全部都有核能電廠的事實，更是將台灣的「能源自主」完全交給中國大陸。大陸方面沒說的潛台詞是「只要搞台獨就斷電」，民進黨號稱追求台灣獨立，卻堅持「非核家園」，難道連「台獨」也是假的？

請問蔡總統無視英國以中國大陸自主研發的「華龍一號」核能機組作為「核能復興」的象徵，以鋸箭法只提再生能源不提核能，請問是否是帶頭製造假新聞，是否該自己先關三天？而立委黃國昌以及這些不敢在國聖電廠再啟動時「吭聲」的反核人士，只要天氣熱就人間蒸發在室內享受著核能發得電驅動的冷氣，當入秋氣溫開始下降，供電危機暫時緩解時就出門抗議，反核人士的行徑，看在一般人的眼裡，何嘗不是把全國人民都當成笨蛋？

中廣核集團的標語是「善用自然的能量」，據維基百科資訊，1972年，法國物理學家弗朗西斯·佩蘭（Francis Perrin）於非洲加彭的奧克洛發現「天然的核反應堆」，這就說明了為何核能發電可以稱作「善用自然的能量」。此外中國大陸直接將核能定義為「清潔能源」，換言之以大陸的定義，核能就是綠能。而如今國際上也已經將綠能的標準修正為「對環境衝擊最小」的發電方式。

本報記者在參訪大亞灣核能電廠時，感到印象最深的是大亞灣與相鄰的嶺澳兩個核電基地合計就有六部核能機組，這個數量與台灣運轉中的機組相同。金山（核一）、國聖（核二）、馬鞍山（核三）及龍門（核四）四座核能電廠都有預留增建機組的空間，如果台灣要減少火力發電以改善空氣品質，只有現役核能電廠延役，並且再增建新機組，才有可能減少對火力及天然氣的依賴。

深圳大亞灣核能電廠與屏東馬鞍山核能電廠比較表。

尤其是被蔡政府規劃為非核家園下「重中之重」的大潭天然氣電廠，原本設計並非是作為24小時發電的基載電力使用，因此對安全性的要求遠不如核能電廠。而如今的政治生態下，要利用冬季全面停機進行安全性改善，幾乎是不可能的事，換言之，「八一五」大停電不但有可能重演，而且可能重演不止一次！

能源問題對市井小民乍看之下與自己無關，但是不論是「廢核增火」導致全民罹患肺腺癌的幾率上升，或是因為錯誤的能源政策成為用不起電的「能源貧戶」，還是因為「高電價」加速產業外移，最後受害的都是全民，而非透過「非核家園」獲得上億元利益的政客及財團。

(中時電子報)