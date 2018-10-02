台中》國民黨議員批市長「夫人干政」主持會議？林佳龍反駁不實指控已經提告

2018年10月02日 15:08 中時 陳世宗

台中市長林佳龍說，外界不實指控，廖婉如已經正式提告。（陳世宗攝）

國民黨市議員顏莉敏2日質詢指出，林佳龍市長不顧夫人廖婉如身分特殊，竟讓她參加市府會議還坐在旁邊，外界觀感不佳，亦涉及違反公職人員利益衝突迴避法，外界質疑這是「夫人干政」？市長林佳龍說，外界不實指控，廖婉如已經正式提告。

顏莉敏說，105年12月28日在市府文心樓801會議室召開「台中世界花卉博覽會策佈展及相關活動內容外部諮詢討論會議」，開會通知單寫主持人為副市長張光瑤，出席名單有副祕書長郭坤明、執行長陳彥斌等人；公文沒有廖婉如，也沒有奇美博物館，但廖婉如卻出現在會議上跟張光瑤一同主持會議。

顏莉敏批評指出，林佳龍市長夫人公然參加不該出現的市府會議，先前相關情事曾被議員揭發已觀感不佳；現在竟然不請自來參加主持會議，如此公然介入政府運作的行徑，「妥當嗎？」外界難道不會質疑「夫人干政」？

顏莉敏表示，林佳龍的夫人廖婉如原本就有奇美博物館背景，現在更是台中市長夫人身份，身份特殊又敏感，怎會不清楚要利益迴避？林佳龍曾任立委，對「公職人員利益衝突迴避法」應相當熟悉，林佳龍不知反省檢討令人無法接受，林佳龍所作所為將會受到全面檢驗。

新聞局長卓冠廷說，針對市長夫人廖婉如出席「台中花博策佈展及相關活動內容外部諮詢討論會議」，因會議屬諮詢性質，主持人張光瑤副市長認為，該次會議原本設定就是邀請外部專家提供諮詢意見，口頭邀請奇美博物館副館長廖婉如列席，在市府諮詢性質會議中，這並不奇怪。

市長林佳龍表示，他太太是以奇美博物館副館長身份出席花博外部諮詢討論會議，提供花博策展專業意見，純粹義務協助，並未涉入任何標案；外界相關不實指控，2日廖婉如已經正式提告。

(中時 )