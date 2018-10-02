接演侯孝賢新片 楊冪演技遭陸黨報「超直白評論」惹怒粉絲！

2018年10月02日 15:09 中時電子報 吳品瑤

大陸一線女星楊冪每接戲收視、票房必開紅盤，人美人氣又高，聲勢銳不可擋，今年她接拍侯孝賢監製、劉杰執導的《寶貝兒》，在名導們的加持下，此片順利入圍多倫多電影節特別展映單元，她本被看好以此片入圍本屆金馬獎影后項目，可惜最後沒能如願，更遭「黨報」《北京日報》於專欄中點名批評，超直白指楊冪接拍小眾文藝片也救不了演技。

有網友截圖《北京日報》電影專欄，發現資深記者牛春梅以〈藝術片不是鍍金片〉為題，點名Diss紅星楊冪，開頭便說她是「開粉絲電影先河，成為國內最具商業價值的演員之一」，然批評有個與她的高知名度相對應的尷尬局面，便是「她一直飽受詬病的演技」。

記者引述曾發掘楊冪的恩師李少紅的評論，指童星出道的她「對演戲太習以為常，都下意識去程序化表演，快樂就是哈哈哈，痛苦就是哇哇哇」，評她的演技不過腦子，「以至於她最後想過腦子的時候，都不知道怎麼過了」，然記者認為楊冪願意用拍商業片的時間、金錢，去拍不賺錢又缺乏影響力甚至還要拋下偶像包袱扮醜的小眾電影，對這樣的行動應予以正面肯定。

該篇評論也提到在演藝圈「演文藝片就像是去鍍金」，而從《寶貝兒》一片也可看出楊冪對自己演技的著急程度，至於她在片中實際表現如何？記者覺得進步不大，「同片的其他演員，一個表情、一個眼神都能襯托她在表演上的無力」，還引了《傷仲永》建議她演技還須打磨，想「鍍金」還得提升內在，然肯定她至少接拍《寶貝兒》是給自己開了一個好頭，期待她的努力，而如此直白的評論，讓不少粉絲為偶像喊冤，說不可以單一部片斷定她的成敗，也表示至少楊冪願意試著改變、精進自己的不足之處，已是相當努力且值得讚賞了。

(中時電子報)