二林文化季系列活動 5日晚上精彩開幕

2018年10月02日 15:19 中時 鐘武達

連續舉辦12年的二林文化季系列活動將於5日晚上在二林鎮立圖書館精彩揭幕，鎮長張國棟、農會總幹事邱士平與二林社區大學校長謝四海等各界2日齊聚為活動暖身宣傳，歡迎各界把握這場難得的文化饗宴。

二林文化季活動是由二林公所、農會、社區大學與在地機關、學校、社區與藝文界人士發起，活動是由公所與農會輪流承辦，內容豐富多元，相當受歡迎，現在已是地方的年度文化盛事。張國棟表示，為求創新，今年的開幕式首度改在晚上舉行，當天將邀請彰化監獄鼓舞打擊樂團、草屯囝仔流行樂團演出為活動拉開序曲。

文化季系列活動動態演出有學校、機關、社團的團隊表演，還有「蘋果兒童劇團」、「王功兩廣龍獅戰鼓團」、「橘子舞蹈團」等也都應邀共襄盛舉；靜態展出也很吸睛，至27日下午閉幕，在二林圖書館藝文走廊展出有詩詞、書畫等針對二林的歷史、文物、特色等主題創作。

二林農會總幹事邱士平說，二林文化季的重頭戲還有農會主辦的「2018紫晶盃葡萄酒評鑑」、「葡萄酒發表會」以及二林社區大學「中部地區詩詞聯吟大會」、「二林蔗農事件新書發表會」等。

27日下午閉幕典禮，特別邀請到戲曲學院台灣特技團在圖書館演藝廳演出《超美孫悟空／特技飛揚二林》作為活動完美的結局。

(中時 )