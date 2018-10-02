直營店換電池1hr通知iPhone掛了 蘋果一封信讓她爆炸

直營店換電池1hr被通知iPhone掛了 蘋果一封信讓她爆炸(圖/達志影像)

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中時電子報

「換個電池能夠弄到手機無法開機？」一名網友在PTT上抱怨，說自己的iPhone6s送到台北101直營店換電池，1小時過後卻被通知「手機無法正常開機，要送原廠維修」，讓她滿頭問號，明明一個小時送修之前手機還正在滑FB、LINE，怎麼回去換個電池就說手機無法開機？誇張的是，送新加坡維修後，蘋果寄來的報價單竟高達1萬多塊「明明就是你們修壞，為什麼要拿維修人員的過錯來逞罰我！」

這名女網友解釋，是因為明年6S更換電池要漲價，所以9月26日到101直營店更換電池，「再換之前電池的健康度是85%，送件之前好好的手機，相信送件的人也有看到我順暢的操作手機，交給你們後維修後就壞了」。

原PO衝回直營店理論店員卻用一句聲明書條款解釋，且換電池之前她也簽名同意了「若維修過程中出現其他功能異常，需返廠7-14 個工作天」，加上台灣只負責簡單零件更換，其他的要送回新加坡檢定。

沒想到6天之後(10/1)原PO收到一封「蘋果支援」來信，要她選擇支付維修費用10276元+稅金，或是放棄維修退還產品。讓原PO爆炸「要我支付整新機一萬多塊的錢？天理何在？」、「現在我也只能被動的等，變成我是弱勢的一方？那你們來台灣開什麼直營店？換個簡單的電池能夠弄到手機無法開機，是工讀生換的嗎？然後毀損的錢居然要消費者吞？」

對此，網友們也認為這整件事情實在太扯，「厲害了蘋果！」、「幹，還有這種操作，修壞了要消費者買單」、「直接找消保官比較快」、「他應該是賭你會吞下去吧」、「提醒你信仰不足，該充值換XS MAX了」、「以後維修之前要錄影蒐證證明手機功能正常了」。

(中時電子報)

蘋果寄來一封「維修費用10276元」信件 讓她爆炸(翻攝自PTT)

文章來源：PTT

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