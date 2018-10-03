花蓮》吉安鄉第3選區7搶4 魔術師參選人彭建華最搶鏡

2018年10月03日 07:20 中時 范振和

花蓮縣吉安鄉民代表參選人彭建華能近距離表演，復原已撕毀的報紙。（范振和攝）

吉安鄉民代表參選人彭建華閒暇，喜歡在海上利用六軸飛行器，放長線釣大魚。（范振和攝）

花蓮縣吉安鄉第3選區鄉民代表選舉，7位參選人爭搶4席（包括1席婦女保障名額），拚鬥激烈。其中，會近距離表演魔術的參選人彭建華，常帶來滿場歡笑與驚嘆，魔術竟然成了另類吸票機。

吉安鄉代第3選區，7位參選人是，邱美雲、彭建華、蔡文隆、楊進福、黃松生、詹益萬、黃宣寓。由於，現代代表林源富有心更上一層樓，轉換跑道選議員，而現任主席徐德文另有人生規畫不選了，留下來的2席，多人虎視眈眈，目前，副主席邱美雲篤定當選，其餘6搶3，有得拚！

其中，從事汽修業的蔡文隆是現任仁安村長，有基本盤；楊進福是林源富辦公室主任，有固定票源；黃松生是前任稻香村長，目前從事豬肉販售業，實力不錯；媒體人黃宣寓曾參選鄉長失利，有大選經驗，轉攻小選舉，頗受矚目；詹萬益屢敗屢戰，有多次參選國大代表、立委、村長、里長等經驗，此次東山再起，一樣成為話題人物。

另，國民黨籍的彭建華挑戰第3次連任，由於他為人豪爽，交友廣闊，有客家人硬頸精神，基層實力雄厚，最特殊的是，他的魔術本領高強，能近距離表演，是全縣唯一尃精魔術的參選人。

彭建華在大陸廣東省學魔術多年後，能流暢靈巧地演出30多種穿透、漂浮等魔術，輕巧道具隨時在身，比如復原撕毀的報紙，單手秀指定號碼撲克牌，復原遭刺穿的紙鈔等，每每在聚餐桌旁隨興演出，大受青睞。表演完後，他都會笑著說：「不用給鈔票，給我選票就好了！」

(中時 )