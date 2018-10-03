花蓮》吉安鄉第3選區7搶4 魔術師參選人彭建華最搶鏡

花蓮縣吉安鄉爭取連任的鄉民代表彭建華是全縣唯一專精魔術表演的參選人。（范振和攝）

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花蓮縣吉安鄉民代表參選人彭建華能近距離表演，復原已撕毀的報紙。（范振和攝）
吉安鄉民代表參選人彭建華閒暇，喜歡在海上利用六軸飛行器，放長線釣大魚。（范振和攝）

花蓮縣吉安鄉第3選區鄉民代表選舉，7位參選人爭搶4席（包括1席婦女保障名額），拚鬥激烈。其中，會近距離表演魔術的參選人彭建華，常帶來滿場歡笑與驚嘆，魔術竟然成了另類吸票機。

吉安鄉代第3選區，7位參選人是，邱美雲、彭建華、蔡文隆、楊進福、黃松生、詹益萬、黃宣寓。由於，現代代表林源富有心更上一層樓，轉換跑道選議員，而現任主席徐德文另有人生規畫不選了，留下來的2席，多人虎視眈眈，目前，副主席邱美雲篤定當選，其餘6搶3，有得拚！

其中，從事汽修業的蔡文隆是現任仁安村長，有基本盤；楊進福是林源富辦公室主任，有固定票源；黃松生是前任稻香村長，目前從事豬肉販售業，實力不錯；媒體人黃宣寓曾參選鄉長失利，有大選經驗，轉攻小選舉，頗受矚目；詹萬益屢敗屢戰，有多次參選國大代表、立委、村長、里長等經驗，此次東山再起，一樣成為話題人物。

另，國民黨籍的彭建華挑戰第3次連任，由於他為人豪爽，交友廣闊，有客家人硬頸精神，基層實力雄厚，最特殊的是，他的魔術本領高強，能近距離表演，是全縣唯一尃精魔術的參選人。

彭建華在大陸廣東省學魔術多年後，能流暢靈巧地演出30多種穿透、漂浮等魔術，輕巧道具隨時在身，比如復原撕毀的報紙，單手秀指定號碼撲克牌，復原遭刺穿的紙鈔等，每每在聚餐桌旁隨興演出，大受青睞。表演完後，他都會笑著說：「不用給鈔票，給我選票就好了！」

(中時 )

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