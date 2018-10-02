破壞墾丁生態大元兇！反聖嬰影響最鉅

2018年10月02日 15:22 中時 林欣儀

破壞墾丁生態的最大元兇究竟為何？國立中興大學生命科學系教授林幸助經16年研究，發現「反聖嬰」時期、大量雨水將含氮營養汙水沖入海域，造成藻類大量生長，嚴重危害珊瑚及水草，更使得珊瑚密度大量減少。此研究已獲國際期刊《全球變遷生物學》刊登。

林幸助從2001年開始、連續16年，每3個月觀測墾丁沿岸海草床的生態變化，他表示，一開始鎖定為颱風對生態的影響很大，但經過實際研究，發現颱風因破壞期短、沒多久海草等生態就會恢復，近幾年改以更宏觀的角度分析，發現氣候變遷才是影響最鉅。

林幸助指出，16年研究期間，太平洋共出現5次聖嬰、4次反聖嬰現象，反聖嬰時間因雨水增加，大量雨水將富含氮營養的人為汙水沖入墾丁海域，這些人為汙水雖促進海草及生物量增多，卻也促使海草葉片上的藻類大量生長，最終導致海草死亡、分布密度及面積都減少。

同樣的情況也出現在墾丁更深海域的珊瑚礁群，林幸助拿出16年前與近幾年拍攝的珊瑚礁群分布照片說，許多珊瑚礁被大型藻類覆蓋，未來若有強度更高、更密集的反聖嬰情況一再出現，將可能導致海草床、甚至珊瑚礁消失。

林幸助強調，颱風來襲雖也將人為汙染沖入海域，但因時間較短、生態容易恢復，但反聖嬰效應往往維持數個月，嚴重加劇人為汙水對墾丁海洋生態的損害，建議當地應設置汙水處理系統、避免人為營養物質大量排入海中，並應提高海洋生態系統的韌性。

(中時 )