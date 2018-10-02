「秋燥」入侵人體 中醫師說補這個最重要！

夏秋交替，咳嗽咳不停，讓人好痛苦。（達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報

中秋過後、夏秋交替，不少人發現，咳嗽、口乾舌躁、皮膚脫屑等症狀通通出現。這種狀況，中醫稱為「秋燥」，且「秋燥」會入侵人體，又有「燥邪」之稱，中醫師指出，緩解秋躁除了要養生，最重要的是補充水分。

據香港《東網》報導，香港大學中醫藥學院註冊中醫師梁頌然表示，秋燥可分「溫燥」與「涼燥」，前者多出現在立秋至中秋期間，後者則出現在中秋至立冬的一段日子。

秋天較為乾燥，空氣中濕度下降，「燥邪」就容易傷害人體「津液」，令體內水分被抽走，傷及五臟六腑，其中咳嗽影響肺，失眠影響心臟，從而再導致其他疾病出現。坊間會將「秋燥」誤當人上火，並狂喝涼茶下火。不過，梁解釋，涼茶屬寒涼食品，對燥熱陰虛的人只會加重傷害，不宜飲用。

飲食方面，梁頌然指出，秋天飲食應盡量避免辛辣及煎炸等燥熱食物，宜選擇潤肺清燥材料，如百合、蓮子、豆漿及蜜糖水等，而帶酸性食品可養肝和活肝，刺激人體分泌更多津液，橙、柚子等也是上佳選擇，但糖尿病患者需要注意當中糖含量，飲食前最好先諮詢醫生意見。

生活習慣方面，現代人外食多，多肉少菜，有些人更煙酒不忌，時常熬夜，這些都容易讓燥氣增加。梁醫師指出，曾有一位20多歲女大學生表示喉乾咳嗽，「經常飲水都口乾」，經診斷後要處方滋陰潤肺藥物，如桑葉、枇杷葉、南北杏等服用，並敦促她要早睡早起，均衡飲食，燥熱問題才減少。

此外，也要時時提醒自己保持平靜、避免急燥，空閒時做適量運動，秋天最適合的爬山與散步，皆有助身心舒暢。

(中時電子報)

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