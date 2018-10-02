泰晶殿養身集團邀全球旅遊佳麗體驗泰式按摩

泰晶殿皇家養生管理集團董事長吳俊毅（穿藍衣者）邀請全球佳麗、品嘗法布甜糕點。（圖／曾麗芳）

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佳麗在台中泰晶殿體驗按摩芳療。（圖／曾麗芳）
全球旅遊佳麗到法布甜品嘗台中特有的甜點。（圖／曾麗芳）
全球佳麗品嘗法布甜現烤的甜點後、讚不絕口。（圖／曾麗芳）
泰晶殿在全台已有10家連鎖分店。（圖／曾麗芳）

「2018年全球旅遊慈善皇后」選拔大賽佳麗一行多人，2日在賽後返國前夕，專程造訪台中市。除了參觀著名地標台中國家歌劇院、採購伴手禮之外，全台擁有10家連鎖店的泰晶殿皇家養身管理集團董事長吳俊毅還特別邀請佳麗體驗芳療按摩，消除連日來的緊張、疲憊。

值得一提的是，全球佳麗們對於伴手禮界的「愛馬仕」馬卡龍鳳梨酥讚不絕口，也被賦予台中觀光大使的任務。

「2018年全球旅遊慈善皇后」選拔賽，10月1日總決賽在澎湖喜來登飯店圓滿落幕。主辦單位靚格國際創辦人錢珊綾表示，經過一個多禮拜的賽事，來自世界51國的佳麗，對澎湖的美麗、台灣的文化風情，都有進一步的認識，也對台灣人的熱情，留下美好印象。

在贊助單位-美加健康醫美集團及康見國際邀請下，參賽各國佳麗造訪台中市，她們對台中7期新市政中心的豪宅區、日本知名建築師伊東豊雄設計的台中國家歌劇院，印象格外深刻，紛紛搶著在建築物前拍照留影。對於錯過11月3日即將在台中舉辦的世界花卉博覽會，更是感到遺憾。

值得一提的是，泰晶殿皇家養身管理集團董事長吳俊毅，2日特別選在皇家裝潢，人氣最旺的大墩店，招待連日來四處「趴趴走」的參賽佳麗，做足部和身體按摩。

對於這群美麗兵團的意外出現，很多按摩的男客人都忍不住喝采，並和他們心目中的女神合影留念，賽後的佳麗們，則難得享受身心靈的徹底放鬆。

另外，台中向來有糕餅之鄉美譽，很多佳麗在返鄉前夕，紛紛選擇獲得素有禮盒界的「愛馬仕」之稱的法布甜，曾榮獲台中十大伴手禮首獎與金口碑獎，並蟬聯5年鳳梨酥大賽冠軍，挑選隨身伴手禮。

法布甜經理張淑卿表示，該店的人氣商品馬卡龍鳳梨酥，採用法式無油馬卡龍餅皮，結合台灣在地土鳳梨餡，以及茉莉綠茶、日月潭紅茶、信義鄉梅子櫻花、台南愛文芒果等在地台灣特色食材，因為低糖、低熱量特別受到各國佳麗的喜愛，希望她們吃得健康、無負擔之餘，也把口碑一併帶回家，一起為促進台中的觀光加油。

(工商 )

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