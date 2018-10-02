安倍內閣改組重用12名首度入閣成員

2018年10月02日 15:24 中時 黃菁菁

日本首相安倍晉三連任自民黨總裁(黨主席)，2日進行第4次的內閣改組並決定黨高層人事。除留任副首相兼財務大臣麻生太郎、官房長官菅義偉等主要閣僚外，有過半數的12名閣員都是首次入閣，打破安倍內閣首次入閣人數最多的紀錄。

這次首次入閣的閣員有12人，再度入閣的有1人，獲留任的6人。較去年8月第3次安倍內閣改組的6人增加了一倍。安倍內閣的女性閣員過去都有兩人以上，這次只有地方創生大臣片山皐月1人。

19名閣員的平均年齡為63.4歲，較第3次安倍內閣的61.6歲高1.8歲，其中78歲的麻生最高齡，52歲的柴山最年輕。以派閥來看，麻生派最多，共4人，其次是細田、岸田、二階派各3人，竹下派2人、石破派1人、無派閥兩人。

新內閣中仍以支持安倍的派閥所屬議員為主，但也任命總裁選的對手、前幹事長石破茂派閥內的眾議員山下貴司出任法務大臣。

麻生除獲留任外，還兼任金融大臣。菅義偉則兼任綁架問題大臣。外務大臣河野太郞、經濟再生大臣茂木敏充、經濟產業大臣、俄羅斯經濟合作大臣世耕弘成以及眾院官房副長官西村康稔、參院官房副長官野上浩太郎、事務官房副長官杉田和博也獲留任，其中茂木兼任新設的全世代型社會保障改革大臣。在聯合執政的公明黨要求下，公民黨議員、國土交通省石井啟一也獲留任。岸田派的前復興大臣根本匠出任厚生勞動大臣兼工作改革大臣。

首度入閣的有: 麻生派議員、前外務副大臣岩屋毅出任防衛大臣；前經濟產業副大臣吉川貴盛出任農林水產大臣；黨總裁特別輔佐、細田派眾議員柴山昌彥出任文部科學大臣；無派閥眾議員、前財務副大臣石田真敏出任總務大臣；首相輔佐官宮腰光寬出任一億總活躍兼沖繩、北方、行政改革擔當大臣。

前經濟產業副大臣渡邊博道出任復興大臣；前文科副大臣櫻田義孝出任奧運、帕奧擔當大臣；前文科副大臣原田義昭出任環境大臣；二階派參議員、前總務政務官片山皐月出任地方創生擔當大臣兼女性活躍大臣；前自民黨宣傳本部長平井卓也出任IT擔當大臣兼科學技術大臣；參議員山本順三出任國家公安委員長，兼任防災大臣。石破派的山下出任法務大臣。新閣員2日下午在皇居出席認證儀式後，第4次安倍內閣正式成立。

黨高層人事方面，決定留任黨幹事長二階俊博、政策調查會長岸田文雄、國會對策委員長森山裕、幹事長代理萩生田光一，且指名厚生勞動大臣加藤勝信出任總務會長、前經濟再生擔當大臣甘利明出任選舉對策委員長，安倍的親信、前文科大臣下村博文出任憲法修正推動本部長。

(中時 )