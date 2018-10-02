賓士車車速過快閃避不及　撞飛修車師傅慘死河堤上

2018年10月02日 15:39 中時 陳慶居 、何冠嫻 、何冠嫻

苗栗縣140線2日上午發生一樁驚悚車禍，劉姓修車廠負責人為拋錨廂型車救援後，徒步要去開自己貨車途中突遭橫禍，被一輛疾駛失控的賓士車撞飛，斷肢陳屍在3、4米高大安溪河堤上，而肇事的廖姓駕駛隨後又撞上電桿，頭部撕裂傷被送醫，肇事原因及責任由警方進一步釐清中。

廖姓男子駕駛賓士車，逆向撞上劉男並將路旁電桿連根拔起才停下，留下一片狼藉。（何冠嫻翻攝）

警方調查，60歲的劉姓死者在卓蘭市區開設汽車保修廠，2日上午接獲一廂型車車主求援，隨後開貨車前往苗140線進行救援，在劉成功完成救援工作後，徒步要回到河堤旁開貨車。

43歲廖姓男子駕駛賓士車，為閃避同向由東往西的機車，撞上劉男並撞毀路邊電線桿，轎車零件四散各地。（何冠嫻翻攝）

但就在劉男徒步過程，對向一輛由43歲廖姓男子駕駛的賓士車，因險些撞上同向由東往西的機車，方向盤猛力往左拉而險些撞上對向轎車，廖男又急速往右拉而失控，結果車子往左偏而撞上徒步的劉男，賓士車就沿河堤漂移將近50公尺後，將劉男撞飛到3、4公尺高的河堤上，劉當場斷肢慘死。

劉姓修車廠負責人成功救援拋錨廂型車，遭失控賓士車撞飛，斷肢陳屍於3、4米高的大安溪河堤上。（何冠嫻翻攝）

由於賓士車的車速過快，持續往前衝撞並將路旁電桿連根拔起才停下，車體也支離破碎，而向友人商借車輛的廖男，幸運僅頭部撕裂傷被送到附近的東勢農民醫院急救。

(中時 )