台北首例！越南客入境確診染茲卡病毒

2018年10月02日 15:34 中時 吳堂靖

台北市出現今年首例境外移入茲卡病毒感染症，北市衛生局於上月26日接獲疑似通報，並於30日確診，該名個案已於確診日離境，已針對個案居住地及曾停留大於2小時的活動區完成相關防疫措施，呼籲民眾確實執行「巡、倒、清、刷」4步驟，防止病媒蚊孳生源。

北市衛生局疾病管制科長歐佳齡表示，此為台北市今年首例境外移入茲卡病毒感染症、全台第2例，該名個案長期住在越南，9月26日入境時出現不適症狀，期間進行居家自主管理，不過因預定行程，而於30日離境。

衛生局表示，第一時間立即疫情調查掌握個案行蹤，提供防蚊液自我防護，以及衛教居家隔離與自主健康管理，並於松山區居住地周邊半徑50公尺進行病媒蚊密度調查，布氏指數為0級。

衛生局表示，茲卡病毒(Zika virus)與登革熱症狀相似但較輕微，典型症狀是發燒、紅疹、關節痛、關節炎、非化膿性或充血性結膜炎等，其他常見症狀為頭痛、後眼窩痛、厭食、腹痛及噁心等。感染途徑除了藉由白線斑蚊及埃及斑蚊叮咬傳播病毒外，男性亦可透過性行為把病毒傳給其性伴侶，懷孕的婦女遭到病毒感染，可能導致胎兒小頭畸形或死亡。

衛生局提醒，民眾前往流行地區，應做好防蚊措施，離開流行地區後，應落實「1+6原則」，暫緩捐血至少1個月、男女無論有無症狀，都應採取安全性行為（全程正確使用保險套）及延後懷孕至少6個月，並落實自主防蚊措施至少三週。

(中時 )