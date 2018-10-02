台北首例！越南客入境確診染茲卡病毒

友善列印
中時

台北市出現今年首例境外移入茲卡病毒感染症，北市衛生局於上月26日接獲疑似通報，並於30日確診，該名個案已於確診日離境，已針對個案居住地及曾停留大於2小時的活動區完成相關防疫措施，呼籲民眾確實執行「巡、倒、清、刷」4步驟，防止病媒蚊孳生源。

北市衛生局疾病管制科長歐佳齡表示，此為台北市今年首例境外移入茲卡病毒感染症、全台第2例，該名個案長期住在越南，9月26日入境時出現不適症狀，期間進行居家自主管理，不過因預定行程，而於30日離境。

衛生局表示，第一時間立即疫情調查掌握個案行蹤，提供防蚊液自我防護，以及衛教居家隔離與自主健康管理，並於松山區居住地周邊半徑50公尺進行病媒蚊密度調查，布氏指數為0級。

衛生局表示，茲卡病毒(Zika virus)與登革熱症狀相似但較輕微，典型症狀是發燒、紅疹、關節痛、關節炎、非化膿性或充血性結膜炎等，其他常見症狀為頭痛、後眼窩痛、厭食、腹痛及噁心等。感染途徑除了藉由白線斑蚊及埃及斑蚊叮咬傳播病毒外，男性亦可透過性行為把病毒傳給其性伴侶，懷孕的婦女遭到病毒感染，可能導致胎兒小頭畸形或死亡。

衛生局提醒，民眾前往流行地區，應做好防蚊措施，離開流行地區後，應落實「1+6原則」，暫緩捐血至少1個月、男女無論有無症狀，都應採取安全性行為（全程正確使用保險套）及延後懷孕至少6個月，並落實自主防蚊措施至少三週。

(中時 )

中華郵政首推純銀郵票 限量2千套 台籍30歲男感染茲卡 提高越南旅…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。