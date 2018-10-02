台籍30歲男感染茲卡 提高越南旅遊警示

2018年10月02日 15:33 中時 陳志祥

國內出現今年第2例境外移入茲卡病毒感染病例，由於個案是從越南移入的確診病例，顯示越南目前應有流行及感染風險，疾管署今（2）日提升越南茲卡病毒旅遊疫情建議至第二級警示（Alert）。

今天公布的新增茲卡病例為居住台灣北部的30多歲台灣籍男性，6月24日至9月23日在越南工作，9月20日出現耳下、後眼窩痛及紅疹症狀，曾經自行服用成藥，9月22日紅疹逐漸消褪，隔日自越南搭機返回台北住家。

個案回台後在9月26日就醫、採血送驗，9月30日研判為茲卡病毒感染症確定病例，經醫治後個案症狀改善，目前並無身體不適，已經出境返回越南工作。

由於個案從發病到通報確診已有一段時間，疾管署防疫醫師林詠青表示，主要是茲卡初期症狀與登革熱相似，而且約有8成沒有明顯症狀，民眾自茲卡流行地區返國後2周內如有不適，應儘速就醫並告知旅遊史。

疾管署疫情中心主任劉定萍指出，自2016年迄今， 國內共有19例確定病例（2018年2例、2017年4例、2016年13例），都是境外移入，感染地以東南亞國家為多，感染國家以越南5例最多。

國內新增的第2例茲卡病例是從越南移入的確定病例，疾管署評估越南目前應有流行與感染風險，因此提升越南茲卡病毒旅遊疫情建議至第二級警示（Alert）。

疾管署呼籲，成人感染茲卡病毒後症狀輕微，孕婦感染茲卡病毒後可能導致胎兒小頭畸形或死亡；民眾如需前往，應做好防蚊措施；返回後，應要落實「1+6原則」，暫緩捐血至少1個月、採取安全性行為與延後懷孕至少6個月。

(中時 )