吳音寧不去歐洲！謝寒冰透露：她應該是怕…

2018年10月02日 15:39 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

北農總經理吳音寧原定率團赴歐洲考察，行程提前曝光遭外界質疑是「極樂歐洲遊」，吳音寧表示，由於颱風即將來襲，因此決定坐鎮北農。名嘴謝寒冰今(2日)在臉書發文指出，北農此行唯一勉強稱得上相關的考察行程卻只安排幾個小時，諷刺「她應該是怕報告寫不出來吧…」。

北農歐洲行包括塞納河遊船、羅浮宮、紅燈區、拉法葉百貨等遭外界質疑與考察無關，謝寒冰在臉書發文「北農歐洲行唯一勉強稱得上相關的考察行程，就是去法國漢吉斯國際批發市場，但這個市場有280公頃、建築十幾萬坪大，行程安排卻僅僅只有幾個小時，妳要她怎麼寫這個報告呢？」

另外，對於吳音寧表示，由於颱風持續增強可能影響台灣，擔心蔬果供銷受波動，因此決定留在北農坐鎮，謝寒冰質疑，北農要去帛琉前有歐美預測可能來襲的山竹颱風，吳音寧卻沒說因此取消行程，(雖然他最後臨時沒去)，現在康芮颱風沒人認為會來台灣，吳音寧卻說為了防颱取消歐洲行，謝寒冰諷刺「其實她應該是怕報告寫不出來吧」。

網友則紛紛回應「去紅燈區推銷蔬菜水果…真的很難寫啊」、「應該是紅燈區的體驗寫不出來」、「原來我們都誤會她了」、「所謂文青就是可以洋洋灑灑寫上整整50頁」、「幹嘛戳破她呢？她命格比空心菜還硬，很可怕的…」。

(中時電子報)