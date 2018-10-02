台中》發言人開戰！林佳龍陣營、盧秀燕團隊互嗆

2018年10月02日 15:39 中時 盧金足

國民黨台中市長參選人盧秀燕陣營發言人回嗆，對手不正面回覆公共政策議題檢驗，只會以抹黑、造謠這類詞語回應。（盧金足攝）

龍燕雙方發言人戰火交織！台中市長林佳龍競選總部發言人群2日成軍，首轟對手國民黨台中市長參選人盧秀燕陣營，盡出抹黑招術，還以片面訊息扭曲，放出假消息，打負面選舉，要求理性聚焦政績，為政策辯論；對此，盧秀燕競選總部發言人團隊表示，一向就公共政策議題向對手提出質疑，但對手從不正面回覆，只會以抹黑、造謠這類詞語回應，不敢正面答覆議題。

林佳龍競選團隊發言人成員，立委張廖萬堅、何欣純，市議員陳世凱、張雅旻、江肇國、謝志忠等人選舉經驗豐富，強調將協助面對對手陣營抹黑進行選戰攻防，也批評對手只會祭出負面選舉，老是以抹黑攻擊，不見政見牛肉，太低估理性台中市民的智慧。

陳世凱強調，選舉應該以政見、政策來贏得選民認同，歡迎對手針對政策來辯論，不是用烏賊戰術。

謝志忠說，原中縣的農業需要上山下海去了解關心，了解農民需求才能形成政策，林佳龍花四年時間去照顧農民，但至今不見盧秀燕的農業政策在那裡？

張廖萬堅表示，台中是個溫和、陽光的城市，經過林佳龍巿長四年的耕耘，台中已有大幅度的進步，不但讓台中成為最宜居的城巿，讓台中成為台灣第二大城市，柳川、綠川的整治，大家有目共睹，年底花博也即將把台中帶入國際，接下來也將邁入捷運世代，未來將透過9名發言人的專業，讓選戰回歸政策思辯，打一場高格調的選戰。

對此，盧秀燕競選總部發言人張又仁回批，林佳龍陣營只要遇到質疑問題，就只會說對手抹黑、造謠，模糊焦點，抨擊民進黨選舉只有三招，1先硬拗，2再說人家抹黑、造謠帶風向，3事態嚴重就提告！

張又仁質問林佳龍的一條「山手線」，是由台中市政府還是中央政府規劃興建？上環的甲后線何時才能動工？何時才能完工通車？現在進度如何？台中市政府可否針對這條鐵路，進行管制考核？進度落後時，有沒有權懲處相關公務員？

「這樣的質疑，算是抹黑嗎？是謠言嗎？」張又仁強調，盧秀燕陣營一向以就公共政策議題向對手提出質疑，但對手從不正面回覆，只會以抹黑、造謠這類詞語回應，不敢正面答覆，要求林陣營不要閃躲，應向市民說清楚講明白。

(中時 )