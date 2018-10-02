台中》林佳龍陣營加強戰力！張廖萬堅、何欣純率發言人群亮相

2018年10月02日 15:43 中時 盧金足

台中市長林佳龍競選總部發言人群2日首度亮相，由立委張廖萬堅、何欣純領軍，成員包括市議員陳世凱、張雅旻、江肇國、謝志忠、律師李宣毅、聶瑞瑩以及競總新聞部主任林尚賢；身兼競總副主委的張廖萬堅指出，其中6名民代涵蓋大台中山、海、屯、市區，專業問政且熟悉巿政建設，兩名人權律師長年為弱勢發聲，林尚賢則熟悉媒體運作，用專業對抗抹黑，針對林佳龍巿長四年來的政績及政見加強論述、全面發聲。

林佳龍陣營發言人團隊訴求「專業、活力、正義」的精神，張廖萬堅記者出身，現任立委，曾任五屆台中市議員、台中市棒球委員會主委等，於立院長期關注教育文化議題，問政犀利、形象清新，堅持做對的事，他強調，選戰應著政策交鋒，如果屢以負面選舉攻擊，太低估台中市民的智慧。

立委何欣純強調，林佳龍執政大建設，讓台中市民走路有風，身為屯區在地女兒，從縣議員、市議員到立委，問政專業，熟悉台中產業，長期推動產學研接軌，協助產業發展。

關切親子及高齡市民的陳世凱，從大學時代就積極參與公共事務，曾任職立委服務處主任、縣黨部副執行長等要職，熟悉地方民眾事務，尤其在年輕人面對少子化與高齡化的雙重壓力下，推動幼兒津貼與老人關懷據等相關政策。

「女力時代來了！」張雅旻強調，婦女撐起半邊天，她身為潭雅神在地人，曾任林佳龍特助、全國黨代表及地方電台主持人，重視婦女就業權利，時常督促市府提供職業訓練、就業與創業輔導、失業協助等服務，以利就業並落實性別工作平等法，建立友善職場環境。

江肇國說，見證舊城新生，林佳龍為舊市區更新，兌現發下「救不了中區，不配當市長！」的豪語，他從小成長在市區，眼看最繁榮的精華地段，後因經濟重心轉移、人口流失等因素導致榮景漸衰，中區改頭換面不是只有柳川、綠川兩條河川，還有老舊市場遷建，旅館業如雨春筍，感受翻轉的能量。

謝志忠說，他家裡務農，再加上大學時期曾參與野百合學運，追求正義公平，農村面臨老人問題，林佳龍推動青年加農及中年加農，加上農民保險補助，讓台中市農業又出現新生機。

另兩名發言人為律師李宣毅與聶瑞瑩，李宣毅因外婆死於一場搶劫，而決定念法律保護良善的人；聶瑞瑩由從空姐轉為律師，因弟媳車禍意外，致力於推動肇事逃逸修法，並在時任立委林佳龍的支持下讓提案順利送進立院，隔年三讀通過，讓肇事逃逸最低刑度改從1年起跳。

「九人的發言人團隊，有如一支棒球隊！」林尚賢英國碩士畢業，專攻運動管理，曾任廣播電台主持人、電視台記者與台中市政府新聞局主任秘書，負責新聞專業、媒體文宣和公共政策行銷，他表示，棒球是台灣的國球，他盼擔任這支「台中隊」的捕手位置，執行溝通等任務。

(中時 )