律師界大門來了！米倉涼子剪髮20公分扮律師

2018年10月02日 15:49 時報周刊 張毓琪

收視女王米倉涼子再度回歸日劇戰場，這次她改行當律師，在新劇《Legal V不敗律師》中飾演失去律師資格的小鳥遊翔子，帶領律師界的魯蛇們對抗大型律師事務所，消息一出令網友歡呼：「律師界大門來了！」

《Legal V不敗律師》今(2日)於日本舉行新戲記者會，主要演員包含以《大叔之愛》人氣爆棚的林遣都、九頭身美豔惡女菜菜緒、向井理、安達佑實，法律劇專業戶勝村政信與小日向文世，以及高橋英樹、宮本茉由、剛新婚三浦翔平、荒川良良、內藤理沙等人全部出席，豪華的卡司陣容相當吸睛。

《Legal V不敗律師》目前拍開一個月，演員不約而同對於超長的台詞感到辛苦，米倉涼子表示：「第一次從製作方面就開始有一點參與，有些緊張，過了一個月總算有餘裕，可以想說去現場要跟大家聊什麼，在這之前滿腦子都是台詞。」林遣都也說：「之前剛演了在法院的戲，那天的台詞是我這輩子拿到最多的台詞，我終於跨過了這一關。我那天演完喝了很多酒，喝完之後就一句話都說不出來了！」

林遣都8年前曾與米倉涼子合作過，他一直對於米倉涼子的風範很嚮往，在記者會上直說米倉涼子對他很好，米倉聽了笑回：「那我帶你去吃螃蟹！」原來是這次拍攝中林遣都曾說過喜歡螃蟹，米倉涼子有特別記住，因此聽林遣都稱讚她好，馬上就說要帶他去吃螃蟹，讓林遣都害羞的說：「我會努力變成可以請米倉涼子去吃飯的男人。」

從絕對不會失敗的醫師變成被開除的律師，正是米倉涼子自己提出的新挑戰，她還為戲剪掉了20公分的頭髮。與她在《派遣女醫X》中有許多對手戲的勝村政信表示，她的新髮型很漂亮，而且不同之前都是穿醫師袍，這部戲每次亮相都很時髦，讓他覺得很驚艷。對於米倉在新戲中的演出，勝村政信讚說：「先前還覺得會不會跟《Doctor X》感覺很類似，但這次對戲下來感覺完全不一樣，不愧是米倉涼子！」因為合作多次，米倉涼子笑說勝村政信感覺就很像親戚，不只是演員，這次《Legal V不敗律師》的製作團隊很多成員與《派遣女醫X》相同，讓拍攝時也備感親切。

記者會還請到自由式摔跤選手吉田沙保里到場祝賀，擁有206場連勝、連3屆奧運金牌的不敗紀錄的她，現場以公主抱方式將米倉抱起，象徵勝利女神為該劇帶來幸運。被問及抱米倉的感覺，吉田笑說：「米倉涼子很輕。」米倉涼子則害羞回：「覺得被抱很不好意思，但有安心的感覺。」

米倉涼子飾演個性自由奔放的律師小鳥遊翔子，曾在全國最大的「Felix & Temma法律事務所」任職，卻因為某些原因被剝奪律師資格，外界謠傳她曾有跟暴力集團有關係，甚至毆打過上司等等的黑歷史。離開事務所後她說服了大學教授掛名成立了「京極法律事務所」，成為地下管理者，率領旗下弱小的律師與菁英律師對抗，以不按牌理出牌的方式來獲得勝利。《Legal V不敗律師》日本10/10首播，KKTV10/12起每周五更新。

(時報周刊)