青年奧運代表團授旗 59位選手遠征阿根廷拚友誼

2018年10月02日 15:50 中時電子報 黃邱倫

2018年第3屆布宜諾斯艾利斯青年奧林匹克運動會代表團2日舉行授旗典禮，由教育部次長林騰蛟親自授旗並贈加菜金，勗勉選手除了在競賽中吸取經驗，爲日後各項國際賽會奠定基礎之外，更能夠以文化交流之姿，打開國際視野，實踐全人發展的體育教育精神。

此次賽會共計有沙灘手球、射箭、桌球、划船、射擊、帆船、跆拳道、輕艇、體操、擊劍、羽球、運動舞蹈(霹靂舞)、田徑、滑輪溜冰、現代五項、網球、高爾夫、柔道及游泳，共19種運動種類，59位選手取得參賽資格，代表團於授旗典禮後即整裝飛往阿根廷布宜諾斯艾利斯。

青年奧林匹克運動會每4年舉辦1次，旨在加強各國和地區之間青年的交流與溝通，傳播奧林匹克精神，鼓勵青年積極地參加體育和文化教育活動，養成健康的生活方式，而全世界的青年選手在奧林匹克精神感召下，歡聚一堂，相互切磋，相互鼓勵，增進友誼，共同成長，同時在奧林匹克精神的感召下，來自世界各地的青年朋友齊聚一堂，透過參與各項體育比賽和文化教育活動，相互學習，彼此尊重，盡情展現青春風采，共享這場盛會所帶來的快樂及友誼。

林騰蛟於授旗典禮中鼓勵選手，並致贈加菜金10萬元，由網球小將曾俊欣代表接受，預祝選手於本次參賽能有好的表現外，亦能在青少年國際運動舞台上，展現我國青年熱情及活潑的風采，鼓勵並期許青年選手在充滿生命力與活力的青春裡創下屬於自己的榮耀。

上屆南京青年奧運中華代表團取得3金5銀3銅的成績，此次有機會奪金的項目有射箭、射擊、網球、田徑、體操等。

田徑在上屆由楊俊瀚拿到銅牌，經過4年磨練後，楊俊瀚在今年的雅加達亞運摘下男子200公尺銀牌，成績進步有目共睹。田徑總教練張耀仁表示，本屆以文華佑的男子跳遠、林祐賢的男子200公尺、男子鉛球薛貿鴻、楊睿萱的女子400公尺跨欄有機會拿牌，文華佑的成績目前排名第二，僅次於古巴選手，將是奪金熱門人選之一。

(中時電子報)