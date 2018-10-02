《新西遊記5》添新血 姜虎東點名金鐘旼要小心

P.O（左3）加入本季陣容，成為姜虎東（右1）新寵兒。愛奇藝台灣站提供

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時報周刊

以「無厘頭」出名的人氣韓綜《新西遊記5》日前首播，喊出「史上最華麗」的製作規模，於香港、北海道及韓國三地進行尋找龍珠的任務，為了彌補服役中圭賢的空缺，特別找來WINNER宋旻浩的摯友─Block B的P.O加入本季陣容，他表示自己與旻浩是「吵架之後還會見面」的關係，更自爆:「旻浩很傻，但比起他..我更傻。」傻氣逼人的發言，讓羅暎錫(羅PD)也招架不住。而P.O也因與姜虎東合作《大逃脫》建立深厚情誼，姜虎東對他稱讚有加，甚至語出驚人地說：「P.O表現得好的話，金鍾旼你要小心囉！」

被成員調侃不管去哪裡都在房間拍攝的《新西遊記5》，製作單位為展現誠意，首次拍攝精心準備五公尺長的紅毯，迎接成員到來，沒想到卻被李壽根、P.O吐槽是參加葬禮嗎，就連一入場就大呼小叫的姜虎東都被警告不得喧嘩，不按牌理出牌的反應，也是《新西遊記5》受到粉絲喜歡的原因。

過往每季內容都以西遊記人物為主題裝扮，這次造型更升級的著名鬼怪，讓成員姜虎東、李壽根、殷志源、安宰賢、宋旻浩及P.O透過遊戲選擇，擔任「無臉男」、「鬼娃恰吉」、「陰間使者」、「帥氣殭屍」、「現代鬼(處女鬼)」、「德古拉」等六種造型，尤其是姜虎東穿上無臉男的服裝，展現驚人萌感，搭檔李壽根更笑說：「這次的造型，就算沒有任何特效裝飾，只是看著就覺得很好笑啦！」

《新西遊記5》新加入成員P.O，除了與宋旻浩是多年好友，與國民MC姜虎東也因《大逃脫》結緣，還被冠上「P虎東」的稱號，足見姜虎東對他的喜愛，而被問及與姜虎東的關係，P.O透露對方每次看見他都會很熱情的叫：「P.O、O啊! O啊! O啊!」要是更興奮一點就會叫成：「旻浩啊!旻浩啊！」讓P.O也不知如何糾正前輩。姜虎東對於首次拍攝才得知的P.O加入的事實感到相當開心，只見拍攝中不停地抓得P.O的手，露出滿意的笑容，讓一旁的宋旻浩相當介意，帶著危機意識說：「擔心我的飯碗不保啊！」

此外，以往開錄前都會積極學習的安宰賢，這次出發前聚餐的時候提及自己已經放棄學習，眾人問他究竟關心什麼，他不改初衷的說：「Wife(妻子)」，讓所有人瞬間說不出話，佩服他是個始終如一的「寵妻達人」。《新西遊記5》爆笑又超乎想像的搞怪內容，每周一中午12點於愛奇藝台灣站全網獨播。

(時報周刊)

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