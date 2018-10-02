LED案被質疑 涂醒哲嗆：要跟我比數學嗎？

2018年10月02日 16:52 中時 呂妍庭

針對國民黨嘉義市長參選人黃敏惠對市府LED路燈採購案的多所質疑，嘉義市長涂醒哲與工務處長李建賢一一釐清。（呂妍庭攝）

嘉義市工務處長李建賢以圖表、數據輔助說明LED路燈採購案。（呂妍庭攝）

針對國民黨嘉義市長參選人黃敏惠對市府LED路燈採購案的多所質疑，嘉義市長涂醒哲與工務處長李建賢除一一釐清釋疑，涂醒哲更對黃敏惠陣營新聞稿用語很有意見，像是「嚇到吃水水」、「哭哭」、「醫生不會算算盤嗎？」等用字，都讓涂醒哲認為是情緒性語言，不值一駁，還嗆難不成要跟他比誰高中、大學數學誰考得好？直批黃陣營的幕僚是自取其辱。

針對黃敏惠陣營就LED採購案所列舉的多項質疑，李建賢逐一說明，包括賀喜公司跟台中市政府沒有任何合約，只是台中市政府LED承包廠商的下包廠商，且採購法本來就沒有規定評選過程需要錄音錄影，李建賢也拿出當時的評分總表，表示賀喜在5個委員評選結果拿3個第1，所以依據評選結果，評審委員認為賀喜公司提供的服務是最好的，才會選擇其為第一優勝廠，「沒有資格最弱，只有最優」。

李建賢說，工務處已接受政風處、市調查站調查，相關單位都有調閱文件，且已原卷退回，強調工務處為了自我檢視，多次與政風處，工程會中央稽核小組、審計部嘉義審計室等合作查核，檢視結果都是合法。

李建賢也特別說明，市府ＬＥＤ維護管理10年共有LED燈換裝、10年保固年限、兩處入口意象等，這些是傳統LED採購完全無法比較的，指市府比較多個縣市，105年1月到7月LED平均值一盞近8000元，市府用9999元買到10年所有服務，其他縣市用8000元採購到燈具，才是真正為嘉市提供最好的服務，並且省錢。

李建賢指10年內只要有燈壞廠商就需要換最好的燈裝上去，市政府不用再花任何一毛錢，強調這種採購當然比原來更好，因為隨時都可以用最好的燈，且裝上去不用錢，尤其傳統採購服務的換裝與保固費用就要花到5.01億元，市府購買照明服務只要花2.99億元。其中1.3億元是中央補助，剩下的1.7億元，則是從省下的電費支應，市府不需要另外編列預算，更省下人事費用。

涂醒哲表示，嘉市是全台灣第一個換裝LED的城市，我們是購買照明服務，這樣的服務連行政院長賴清德都稱讚，是真正有創意的市政建設，反擊「頭腦不好、沒開創性的人反過來質疑有開創性的人？」，且哪一家廠商條件弱，「難道是黃敏惠來認定？」，轟黃敏惠在操弄媒體。

(中時 )