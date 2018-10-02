新北眷村文化節 挑戰眷村麻將王

2018年10月02日 16:00 中時 譚宇哲

眷村媽媽穿上旗袍走秀，介紹麻辣腸旺、回鍋肉、蔥油餅、炒臘肉等各式道地眷村美食。（譚宇哲攝）

新北市眷村文化節將於國慶日在三重區光興公園登場。（譚宇哲攝）

新北市眷村文化節將於國慶日在三重區光興公園登場，今年活動結合眷村婆婆媽媽共同回憶推出「三缺一麻將大賽」，麻將王還可獲得5000元獎金，現場還有眷村美食、將軍出任務闖關抽獎、童玩體驗、眷村醃臘肉體驗等，讓民眾走進光陰故事中，品嘗眷村好滋味。

新北市眷村文化節今天下午舉行啟動儀式，現場由小朋友穿上迷彩服扮成超萌小小兵，體驗眷味童玩遊戲-丟沙包，眷村媽媽則穿上旗袍走秀，並介紹麻辣腸旺、回鍋肉、蔥油餅、炒臘肉等各式道地眷村美食，香氣四溢令人食指大動。

新北市文化局副局長于玟表示，今年的眷村文化節主活動於10月10日上午11時在三重區光興公園開幕，除了有眷村美食、將軍出任務闖關抽獎、童玩體驗區，還有陸海空三款眷補證供民眾拍照製作、眷村醃臘肉體驗等。

今年特別推出的「三缺一麻將大賽」，邀民眾體驗眷村傳統桌遊樂趣，最後勝出者可拿到最高獎金5000元，比賽於10月10、13、 14日分別在三重光興公園、中和區四知新城、板橋區健華新城舉辦，除了麻將大賽，還有美食、藝術體驗課程，及知名小調歌手楊燕妮、風華愛現演繹經典老歌、傳統四川變臉等等精彩活動。

(中時 )