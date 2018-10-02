李帝勳《狐狸新娘星》展神力 網封2018都敏俊

李帝勳在劇中無所不能，被網友封為2018都敏俊。KKTV提供

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時報周刊

韓國男星李帝勳睽違一年半回歸小螢幕主演戲劇《狐狸新娘星》，被封韓版《航站情緣》，首播收視率達7.2%大幅領先張赫、徐玄振、宋智孝主演新劇，後勢看漲。李帝勳在首集疑似瞬間移動，正面環抱護快要被天外飛來的車輛撞上的女主角蔡秀彬，他徒手把車輛撐住，不讓蔡秀彬被壓傷的模樣，讓網友想起《來自星星的你》金秀賢幫全智賢擋車片段，封李帝勳是「2018都敏俊」，直呼「難怪預告中一直釋放李帝勳『儘量不想被人發現』訊息。」

李帝勳主演新劇《狐狸新娘星》首播收視開紅盤，網友著迷他神秘氣息，歸納他四點超能力舉動：跑很快疑似瞬間移動、力氣大、不怕痛、身體是鐵構成的可以吸著鐵的物品。劇中，他以入職一個月之姿被指派負責帶領年資滿一年卻剛進入新部門的蔡秀彬，他除疑似瞬間移動正面環抱護蔡秀彬外，見到幼童快要被行李車撞上，再次施展力氣大能力，單手撐著行李車，讓幼童免於受傷，有如「大力男子」上身。

此外，李帝勳大展MAN樣，首兩集英雄救美蔡秀彬多達三次，一幕蔡秀彬遇到暴力型旅客，被逼入絕境時出手相救，訓斥該旅客，也讓蔡秀彬回憶起，兩人似曾相識。

問及在機場拍攝感想，李帝勳坦言，「不管去哪個國家，都必須經過機場這道門檻，對我來說機場一直很讓我心動，讓我很激動。實際上有很多的人在仁川機場工作，能夠透過電視劇來呈現他們的工作狀態真的很新鮮，希望觀眾朋友們也會感興趣。」蔡秀彬則說，「仁川機場內真的傾注了不少人的心血，正是多虧了這些人的辛勞，大家才能度過順利的旅途，在拍攝機場內工作人員各式各樣的故事時，也讓我自己感受到了溫暖。」《狐狸新娘星》即日起每周二、三KKTV全台獨家首播，MOD <龍華偶像台> 10月20起全台電視首播。

(時報周刊)

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