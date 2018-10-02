軍方背景？陸女走私敏感軍器材 遭美判刑近4年

2018年10月02日 16:10 中時電子報 吳映璠

美國加州一名陸籍女子涉嫌走私敏感軍事及太空通訊用品到中國大陸，1日遭聯邦法院判刑46個月，外媒指出，這名女子犯案手法相當縝密，利用假名作為收、發貨人以規避查緝，背後更疑似與解放軍有關聯，警方布局兩年後終於將女子逮捕到案。

美聯社報導，這名女子名叫陳思（Si Chen，音譯），檢察官指控陳思2013至2015年間，非法將太空通訊、軍事通訊干擾器等敏感器材輸出到中國大陸，陳思今年7月遭檢察官以密謀非法走私、洗錢、使用假護照等罪名起訴。

美國僑報報導，根據「國際緊急經濟權力法」（International Emergency Economic Powers Act, IEEPA）規定，出口具敏感特性的技術到國外必須事先取得美國商業部的特別許可，但陳思事先並未取得特許。

洛杉磯每日新聞（Los Angeles Daily News）引述美國聯邦檢察官韓納（Nick Hanna）指出，陳思走私的科技設備可用於多種破壞用途，當中可能干擾美國衛星通訊。陳思輸出中國的科技設備包括軍用通訊干擾器，另外還有價值超過10萬美元（相當於新台幣306萬元）的太空通訊設備。

據僑報報導，美國執法部門2015年即發現陳思的國際包裹有些疑點，當時寄件人並非使用本名，而是使用「季春平」這個假名，警方經過兩年秘密調查以及與各部門互相配合後，於2017年5月收網，成功將陳思緝拿到案。

根據檢察官的起訴內容，陳思的犯案手法相當謹慎，除了將出口物品外包裝上的「禁止出口」標誌撕掉後才發貨，在價值10萬美元的太空通訊設備包裹出關提單上謊稱價值僅500美元，另外她也以假名季春平額外租一間辦公室，作為收發禁運品的貨倉，收貨與發貨全都使用假名，以規避執法單位監管。

僑報更指出陳思父母及丈夫田某與解放軍有關聯，可能是她遭美國政府盯上原因。起訴書提到，田某在不同履歷中提及曾就讀於南京大學、上海交通大學，聯邦調查局認為這兩所大學與解放軍關係密切，甚至直接隸屬於政府所有，另外田某在履歷中提及的一間通訊機構，也被認為與中國大陸政府有關聯，檢方還指出陳思出口的科技設備正好是中國大陸軍方相當感興趣的用品。

(中時電子報)