台中》盧秀燕競總設大里 綠營：為選舉才來

2018年10月02日 16:13 中時 盧金足

國民黨台中市長參選人盧秀燕陣營指出，競選總部設在大里區，宣誓與大里人站在一起反空汙、護健康的決心。（盧金足翻攝）

原中縣被視為下屆台中市長選戰的關鍵，國民黨台中市長參選人盧秀燕競選總部特別設在大里區，長期耕耘屯區的立委何欣純2日質疑盧至今未提出大里在地的政見，在大里紮營插旗，只因選舉而來，對此，盧秀燕陣營強調，決定把競選總部設在大里，就是宣誓與大里人站在一起反空汙、護健康的決心。

以往台中市長選舉，競選總部都在市區為競選總部重鎮，盧秀燕到大里開設運籌帷幄的競選總部，也站上開發原中縣票源的戰略位置。

何欣純今天在林佳龍競選團隊公開發言人群時，對媒體詢問，以其長期在大里基層服務，對盧秀燕競總設在當地的看法？何欣純表示，屯區以農業、中小企業居多，盧在都會區，能了解城鄉需求？

「我一直在這裡！」何欣純表示，以前不見盧秀燕來大里、太平及霧峰等地走動，現在來只是為選舉而來。

盧秀燕競選總部發言人張又仁表示，林佳龍的前衛生局長曾說台中火力發電廠的空汙都飄向大里，空汙情況比中火所在地的龍井還嚴重，向市民宣稱大里是空汙最嚴重的受災區。這些話對大里人是很大的傷害，所以盧秀燕決定將競選總部設在這裡，就是宣誓與大里人站在一起反空汙、護健康的決心。

張又仁強調，盧秀燕是台中人，因為民進黨執政，使得台中飽受空汙之苦，為維護市民健康呼吸權決定挺身而出，深入全市各行政區，傾聽民眾心聲。

張又仁說，盧秀燕長期強調舊縣市區合併成為一家人的概念，大里不但是台中市人口第三多的行政區，也是公司行號登記第二多的行政區，外來人口眾多，可說是台中的縮影，且大里與舊市區的東、南區相連，又跟原縣區的太平、霧峰、烏日相鄰，地理區位符合盧秀燕「縣市縫合」、「一個大台中」的市政理念，希望對手陣營放開心胸，讓大家一起來關懷解決台中市的空汙問題。

(中時 )