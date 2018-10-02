許毓仁提案 促轉條例增吹哨者保護條款

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前促轉會副主委張天欽自比東廠的秘密錄音被副研究員吳佩蓉公諸於世，引發社會質疑促轉會公信力。國民黨立委許毓仁提案修正《促轉條例》，增訂吹哨者保護條款，明定促轉會的違法通報機制與通報者保障，鼓勵內部勇於揭弊，確保促轉會獨立行使職權，落實轉型正義精神。

許毓仁表示，促轉會是獨立機關，依法獨立行使職權、自主運作，除了法律另有明文之外，原則上不受其他機關指揮、監督；然而不受監督之權力為民主法治社會所不容，並且轉型正義一詞抽象難以界定，更容易淪為當權者的政治工具。基於落實我國民主自由憲政秩序的目的，建立適當的內部監督機制是有必要的。

因此他提案增訂《促轉條例》第20條之1，建立促轉會人員就促轉會違法情事的通報機制，透過三個部分來增加促轉會運作的透明度：一、內部人員通報；二、行政院調查與公告；三、通報者保護。

內部人員通報由促轉會人員開啟程序，包括委員、顧問、研究或辦事人員，均得將促轉會行使職權時的違法行為（例如將促轉會用於選戰，就違反促轉條例第12條應超出黨派，保持獨立性的義務）向行政院通報。

行政院受理通報後，即應儘速展開調查，並在十四日內公布調查結果與相關事證；而為了避免浮濫通報，導致耗費過多行政資源，也有行政院不受理通報的規定，應在七日內公布不受理的理由。許毓仁認為，賦予行政院公布調查結果或不受理理由的義務，除了保障民眾「知的權利」，也能透過全民共同監督，不讓所謂「正義」淪為政治追殺工具。

通報者保護則是為了讓通報機制得以健全運作，參酌我國勞動檢查法的相關規定，除了行政院在處理通報事項的過程中不得洩密，並對於通報者之身分應全程保密外，促轉會亦不得對通報者進行終止勞動契約或其他不利行為，以符合吹哨者保護條款之立法精神。

許毓仁強調，他充分認同轉型正義的重要性，但轉型正義若被利用為政治算計或選戰工具，反而不利民主法治的深化發展，因此除了對於先前促轉會的作為要究責到底，他立即提案填補現行法律所缺乏的監督機制，透過鼓勵通報違法行為，確保促轉會的透明和公正，期待台灣能落實真正的轉型正義。

(中時 )

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