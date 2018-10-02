《時來運轉》單場暨場中投注 MLB季後賽開打!

2018年10月02日 16:07 中時電子報 盧品青

台灣運彩單場暨場中投注場次預告(10月2日~10月9日)

1.「美國職棒 」：提供2場單場及場中投注。

國聯外卡戰將在10/3(三)由科羅拉多洛磯對上芝加哥小熊、美聯外卡戰則在10/4(四)奧克蘭運動家對紐約洋基，精彩的美國職棒外卡賽，台灣運彩提供單場及場中投注。

‧「美國職棒2018球季冠軍」賠率：

波士頓紅襪3.25倍、休士頓太空人3.50倍、洛杉磯道奇6.50倍、密爾瓦基釀酒人7.00倍、克里夫蘭印地安人9.00倍、

紐約洋基9.50倍、芝加哥小熊10.00倍、科羅拉多洛磯11.00倍、亞特蘭大勇士11.00倍、奧克蘭運動家16.00倍。

‧「美國職棒2018球季國家聯盟冠軍」賠率：

洛杉磯道奇2.35倍、密爾瓦基釀酒人2.35倍、芝加哥小熊5.25倍、科羅拉多洛磯5.50倍、亞特蘭大勇士5.50倍。

‧「美國職棒2018球季美國聯盟冠軍」賠率：

波士頓紅襪2.00倍、休士頓太空人2.30倍、克里夫蘭印地安人5.00倍、紐約洋基6.00倍、奧克蘭運動家10.00倍。

2.「日本職棒」：提供6場單場投注。

日本職棒例行賽，最終有誰能勝出季後賽？

‧「日本職棒2018總冠軍」賠率：

廣島東洋鯉魚2.20倍、西武獅2.25倍、軟體銀行鷹5.00倍、養樂多燕子7.50倍、日本火腿鬥士10.00倍、讀賣巨人14.00倍、

橫濱海灣之星14.00倍、阪神虎30.00倍。

3.「網球」：提供多場單場或場中投注。

本週ATP同時舉行北京及日本公開賽，女網的部分是在北京進行WTA公開賽。

男網兵分兩路，北京公開賽大會種子有A.茲維列夫、迪爾波特羅參賽；日本公開賽則有K.安德森、錦織圭、西里奇等名將出賽，台灣運彩將提供單場或場中投注。

4.「足球」：提供24場單場或場中投注。

本週鎖定歐冠小組賽，6輪的小組賽本週提供6場第2輪賽事，其中西甲兩支隊伍皇家馬德里與巴塞隆納分別將出戰莫斯科中央陸軍以及托特納姆熱刺，台灣運彩提供單場投注，共同關注。

(中時電子報)