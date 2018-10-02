文創園區「愛與和平」展重現甘地被刺現場

小朋友嘗試彈奏甘地豎琴，一旁的影片隨著音樂聲響起、播放甘地點滴。(林欣儀攝)

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文創園區「愛與和平」交流展重現甘地生活的起居室，內部擺設簡約，可以一窺其生活。(林欣儀攝)

為增進台灣民眾對印度文化的了解，同時紀念「印度聖雄」甘地冥誕，文化部文化資產局即日起在台中文創園區舉辦「愛與和平」交流展，展出印度歌舞、服飾及多項文化遺產，特別的是，主辦單位還複製甘地生活起居室及他被刺身亡的現場，讓民眾遊歷甘地的一生。

參與「愛與和平：印度聖雄甘地暨世界遺產交流展」開幕活動的貴賓一起轉動紡織機，為展期至11月27日的交流展揭開序幕，主辦單位指出，有感於甘地生活簡約，平時都自己紡織、製作衣服穿，才決定藉由轉動紡織機的方式揭幕、表示紀念，而展覽內容包括「真理的力量：聖雄甘地展」、「古文明‧新印度」及「台灣文化遺產展望」三大主題。

「愛與和平」交流展現場展出從印度運來台的「甘地豎琴」、「毗濕奴之手」及「雷射紡織機」等多媒體互動展品，2日上午即吸引許多孩子嘗試彈豎琴、體驗甘地生活，特別的是，現場復原甘地遇刺場景，相當罕見。

策展人、台灣師範大學東亞學系教授江柏煒指出，現今國際間衝突與糾紛多，而甘地一生提倡的是透過愛與和平的抗爭，對當時反殖民觀念帶來大影響，盼藉由甘地與印度展幫助台灣人認識甘地的理念，也在印度崛起的此時更深入了解其文化。

(中時 )

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