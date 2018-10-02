美軍惡夢！俄米格31攜祕密衛星殺手現身

一架俄羅斯米格-31戰機的資料照。（俄羅斯國防部）

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中時電子報
米格-31戰機

俄羅斯米格-31「獵狐犬」（Foxhound）截擊機最近在莫斯科附近的測試場現身，下方掛載了前所未見的神祕大型新飛彈。

據《大眾機械》（Popular Mechanics）網2日報導，這可能是反衛星飛彈，或是能迅速讓小型衛星上軌道的裝置。

據《航太科技周刊》（Aviation Week & Space Technology）與《動力》（The Drive）網報導，一架米格-31實驗機首度飛進莫斯科東南方的茹科夫斯基（Zhukovsky）的航空研究中心。

MiG-31新組合是俄羅斯重啟反衛星武器專案的一部分，原本的系統名為「接觸」（Kontakt），早自1984便已展開，當時參與計畫的是米格-31D，以及重10,031磅（約4.5公噸）的79M6飛彈。後來計畫改由米格-31DM與95M6 飛彈搭配。

「接觸」系統從未在衛星上測試，後來由於蘇聯1991年解體，相關作業也宣告中斷。然而，後來仍有人不斷呼籲，要重啟相關計畫。

2001年時，米格公佈了MiG-31S專案，分析認為，這S代表的可能是太空（space）。而按照計畫，米格-31S將搭載大型火箭，它能在地球低軌道投放220磅（近100公斤）飛彈，而在海拔154英里（近250公里）處投放154磅（近70公斤）飛彈。

分析指出，如果這套新武器系統是真的，將在戰時對俄軍大有助益。在未來任何大國的衝突中，軍事通訊和導航衛星將成為主要目標。而莫斯科將會需要擊落敵方衛星，並迅速彌補己方損失的能力。而兼具這兩種能力的系統，將是最經濟的選項。

(中時電子報)

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