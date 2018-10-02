愈夜愈璀燦！總統府國慶光雕秀5日登場

2018年10月02日 17:50 中時 鄭任南 、 崔慈悌

總統府2日公布今年國慶日的總統府建築光雕展演片段，融合了許多台灣各處的在地元素，期望在國慶日給總統府帶來不一樣的光影。（鄭任南攝）

總統府2日公布今年國慶日的總統府建築光雕展演片段，融合了許多台灣各處的在地元素，期望在國慶日給總統府帶來不一樣的光影。（鄭任南攝）

負責本次光雕展的中國文化總會秘書長李厚慶（左起）、藝術總監陳怡潔及音樂總監周恆毅也出席分享創作過程甘苦。（鄭任南攝）

慶祝國慶，總統府將再度上演光雕秀！今年主題將呈現海洋意象、地景、還有台灣選手在亞運的精彩表現，預計10月5日至10日晚間7時起在總統府登場，每半小時投影一次，每天四場次至9時30分止，民眾可感受璀璨的夜晚。

今年的光雕秀以總統府的建築作為畫布，表演時間長度預計為5分半鐘，由導演吳念真擔綱導聆。

文化總會副秘書長李厚慶表示，光雕秀希望透過豐富的台灣元素，展現包括台灣寬廣的海洋、挺立的山脈，還有多元的動植物，以及各地方非常傲人的地景。今年我們選手在亞運表現精彩，光雕秀中也將呈現亞運選手的影像。

光雕藝術總監陳怡潔指出，今年國慶光雕有三個主題，第一個主題為序，由海洋意象烘托生命起源，第二個主題為同心連結，呈見台灣北中南東的特色地景和生物，第三個主題為共生，將亞運選手的精彩表現注入影像設計。

隨著畫面的流轉，光雕秀也將搭配不同的音樂風格，音樂總監周恆毅解釋，序的主題為探索海洋，將以交響樂呈現澎湃洶湧的感覺和浩瀚唯美的海洋意象；東部場景則是以原住民吟唱為主，南部採用南管烘托歷史文化，北部則以電音風格來呈現五光十色的都會感。

去年光雕秀只有4天，今年延長為6天，預計10月5日晚間將由副總統陳建仁主持首場光雕秀點燈儀式，之後每晚將表演四場次，歡迎民眾前往參觀。

(中時 )