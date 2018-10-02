黃子佼、侯佩岑重現《浴火鳳凰》經典人物 自評古裝扮相60分

2018年10月02日 16:21 時報周刊 張毓琪

「第53屆電視金鐘獎」將於本周六(6日)隆重舉辦，5點星光大道、7點頒獎典禮開始。今年頒獎典禮由黃子佼與侯佩岑主持，而只要黃子佼主持，外界就會好奇他繼去年在典禮與Selina巧扮「花甲」父子及古裝人物展昭、白娘子，獲得好評後，今年又會端出甚麼菜色，製作單位表示今年兩位主持人創意升級，宜古宜今形象將會給大家驚喜，其中之一由潘迎紫主演的神怪劇「浴火鳳凰」復古橋段造型搶先曝光。

《浴火鳳凰》由潘迎紫、苗僑偉、龍天翔等人主演，是1990年播出的神怪連續劇，曾經風靡台灣五到七年級生，留給觀眾非常深刻的印象，被視為經典中的經典，《DailyView網路溫度計》在2014年曾評選七年級生最懷念八點檔連續劇，獲得第一名就是《浴火鳳凰》。

黃子佼表示小時候有看過這齣劇，但不太記得了，今年他在網路上看到部分畫面覺得好有趣，特別是劇中台詞。黃子佼笑說：「當年這些前輩可是很認真在演，對我來講這就是前輩的創意，所以這是今年金鐘經典重現的橋段之一。」黃子佼還強調雖然最近流行宮廷劇，但是在神怪劇上，台灣很早年就有一定成績了，仔細想想我們常看國外電影像是「魔戒」，其實我們以前就有很棒的角色與創意，期待台灣戲劇人繼續努力，把握我們過去曾經擁有的。

為了今年最復古橋段黃子佼與侯佩岑犧牲不少，光是黃子佼拉出單眼皮就吃足苦頭，因為眼睛本來挺大的他眼睛貼起來拉成單眼皮一直無法眨眼也看不清楚，笑說：「因為要接近原來男主角造型，拉眼睛最痛苦。」古裝扮相黃子佼雖不是頭一回，但他還是覺得很不容易，因為上廁所要脫好麻煩。

而面對黃子佼古裝扮相，侯佩岑第一個反應就是「佼哥扮什麼都好笑！」黃子佼透露他和侯佩岑看到對方笑場到不行，因為太白癡了，連三字經都想罵出來，讓兩人不敢正眼直視對方，而鮮少古裝扮相的侯佩岑給自己打60分，客氣的表示她充其量只是服裝和髮型像而已，因為前輩潘迎紫的表情和神韻是無法超越，她說為了詮釋潘迎紫眼睛要睜好大，但一睜大眼就會忘台詞。

「第53屆電視金鐘獎」觀眾可透過三立都會台、三立綜合台(MOD)、三立戲劇台(MOD)、及公共電視收看直播；海外觀眾可透過三立國際台、北美中天、北美中旺頻道、新加坡star hub-都會台、馬來西亞unifi TV同步收看；也可透過金鐘53官網、Youtube、金鐘53 App，以及Vidol、三立新聞網、中華電信hami video等新媒平台同步收看，另外亞洲家族-飛揚調頻FM89.5則可從七時開始收聽廣播直播。

(時報周刊)