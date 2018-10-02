兒童台姐姐變「千萬富婆」 27歲買下台北房！

2018年10月02日 16:25 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

「果凍姐姐」楊晨熙早期以幼幼台姐姐走紅，卸下姐姐身分後轉戰通告藝人，不僅星路大開更讓她日進斗金，據傳除了綜藝通告收入外，目前她還有擁有2間總價5000萬的房子，更在東區砸下百萬投資開居酒屋。

果凍姐姐楊晨熙27歲就靠投資買下台北房。（圖／翻攝自楊晨熙臉書）

34歲的楊晨熙，兩年前無預警遭兒童台開除，但卻讓她星路大開，不僅通告上不完，從小就懂得投資理財的她，從大學就開始兼7份家教，27歲就存到200萬元，在台北市買下1間880萬元的小套房，懂得以小換大的她更趁房價上漲，先賣掉小套房再買進中山區1,500萬元的15坪房，這2年她以藝人身分踏入直播圈，成為當紅直播主，直播收入加上綜藝通告收入，也讓她有了第2桶買房基金，今年買下內湖48坪的住宅，目前已是名下有2間房的小富婆！

不僅買房有術更投資副業開居酒屋。（圖／翻攝自楊晨熙臉書）

從兒童台被迫畢業轉戰演藝圈的她，靠著理財成功讓她坐擁台北宅，副業投資也經營的不錯，她表示投資「居酒屋」是為了完成和某任前男友當初的夢想，「他下班喜歡約朋友小酌，當時我們就想一起開居酒屋，但後來分手沒開成」。如今據《蘋果日報》報導，她砸下100萬在東區開日式居酒屋，圈內好友包括羅志祥、庹宗康及小禎等人，也都捧場過。不僅演藝事業得意，也讓她靠著投資理財擁抱夢想。

(中時電子報)