中共國防預算大增 我國防部：建構「以質勝量」精銳部隊

2018年10月02日 16:45 中時 楊孟立

國防部長嚴德發明天將前往立法院報告國防部業務概況並備質詢，根據今天送抵立法院的書面報告，國防部指出，中共今年國防預算編列1 兆1069 億人民幣，較去年增加 8.1%，加速軍事現代化進程；面對共軍威脅，國軍將依「 防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略，與「戰力防護、濱海 決勝、灘岸殲敵」整體防衛作戰構想，依「為戰而訓」 要求，落實部隊「實戰化」訓練 ，建構「以質勝量」之精銳部隊，達「超敵勝敵 」防衛作戰目標。

國防部表示，近年中共除進行軍事組織改革外，今年國防預算編 列 1 兆1,069 億人民幣，較去年增加 8.1%(不包含國 防科研經費、武器銷售收益)。另加速軍民融合以提升國防科研與武器裝備自主，作戰載台朝匿蹤化、大型化、 多功能之複合式研發：武器系統則朝兼具高速、遠距、 精準等效能研製與部署，以加速軍事現代化進程。

此外，近年共軍於東南沿海實施聯合登陸演習、內蒙古朱日和基地建造仿我博愛特區場景進行特種作戰演練、海空軍於東、南海實彈考核與跨島鏈遠海長航訓練等，企圖藉以片面改變台海現況，凸顯台灣仍是其重要戰略目標。

國防部指出，國軍除嚴密監控中共軍事動態及對我軍事整備外，同時掌握國際及區域情勢發展，及早預警防患未然。 今年國軍已完成聯合登陸與反登陸作戰、反空(機 )降作戰、空中防護作戰及地空整體作戰等三軍聯合作戰演訓計14場次，充分磨練聯戰指揮機制、部隊戰鬥程序與整合全民總力，達預期訓練目標。

國防部強調，為快速提升國軍整體防衛作戰能力，後續依「仗怎麼打，部隊就怎麼練」之要求，將戰備任務訓練提升為每季實施乙月，由作戰區整合地區內三軍部隊(含後備 、憲兵、資通電軍等)，並結合區域聯防機制(警、消 、海岸巡部隊與空勤總隊)共同演練防衛作戰課目，使官兵確實瞭解作戰任務、熟悉戰場環境及落實作戰計畫演練，建構「以質勝量」之精銳部隊，達「超敵勝敵 」防衛作戰目標。

(中時 )