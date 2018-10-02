竹聯幫強占夜市生意　堂主蘇正宗等6人被逮到案

台北市刑大偵四隊拘提竹聯幫月堂堂主蘇正宗到案。〔警方提供〕

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竹聯幫月堂堂主蘇正宗及幫眾，因見大台北地區各夜市中，黃金大板栗的生意紅火，竟涉嫌憑暴力強行霸占自行經營，一旦發生虧損就向攤商藉口求償，強取費用，台北市刑大偵四隊據報會同北市中山、中正二分局展開蒐報，日前配合警政署規畫全國同步掃黑行動專案，將蘇姓堂主及另5名幫堂拘提到案，依法送辦。

市刑大偵四隊幹員是在月前接獲民眾檢舉，指稱綽號「太子宗」的蘇姓嫌犯自稱是竹聯幫月堂堂主，專在雙北地區，以持槍恐嚇威脅，強行向攤販業者恐嚇取財或介入經營，另假借生意虧損名義強取費用，大隊長葉超鴻遂指示偵四隊與中山、中正二分局等組成專案小組全力偵辦。

專案小組偵查發現，以蘇正宗為首的竹聯幫月堂，因見被害人在大臺北地區各夜市所經營的黃金大板栗生意不錯，於是指使帶同幫眾，強行霸占自行經營，如果發生虧損，就向被害人恐嚇強取虧損費用，被害人因害怕逃避，該集團成員該轉向被害人的女友及親屬恐嚇取財，然事後蘇嫌等人仍持續向被害人恐嚇，造成被害人極度恐懼，而舉家搬離原住處避難。

台北市刑大偵四隊拘提竹聯幫月堂會長李世昌到案。〔警方提供〕

專案小組經多月調查跟監、埋伏，確實掌握該犯罪集團據點，報請檢察官核發拘票，並向新北地方法院聲請核發搜索票後，於上週配合警政署暨高檢署規劃的「全國同步掃黑行動專案」，兵分多路至相關成員住處執行拘提、搜索。一舉將主嫌月堂堂主蘇正宗、玄月會長李世昌、以及高姓、吳姓、張姓、許姓幫眾等6人到案，詢後依涉嫌組織犯罪防制條例、刑法恐嚇取財等罪嫌解送新北地檢署偵辦，並持續擴大清查相關被害人。

(中時 )

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