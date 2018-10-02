開放英國豬肉進口 蔡英文：為台灣市場帶來選擇

2018年10月02日 16:25 工商 彭媁琳

總統蔡英文上午接見「2018英國國會議員訪台團」，她指出，今年台灣首度開放英國豬肉進口，不僅為英國帶來商機，也為台灣的肉品市場帶來新選擇，這些行動都證明了台灣是英國最好的貿易夥伴之一。

蔡英文表示，最近總統府的英國色彩越來越重，接待了很多來自英國的朋友，包括對台貿易特使福克納勛爵（Lord Faulkner）、國際貿易部何柏禮（George Hollingbery）副部長。前陣子，立法院蘇嘉全院長拜訪了英國，和蓋尼爾下議員及幾位訪賓有交流機會，相信有他生動的介紹，大家應該對台灣的民主印象深刻。這些高層互訪證明了台英兩國在經貿、能源、國會外交等層面的實質交流，越來越密切。

談及台英貿易，蔡英文指出，今年，我們首度開放英國豬肉進口，不僅為英國帶來商機，也為台灣的肉品市場帶來新選擇。她相信，這些行動都證明了台灣是英國最好的貿易夥伴之一。

另外，今年6月，雙方召開了首屆台英能源及農業對話，在綠能、新農業議題上，一起發掘合作的可能性。台灣雖然不是聯合國的會員，但身為國際社會的一員，我們始終有意願、也有能力善盡責任，幫助其他的國際夥伴。無論是在永續發展或是衛生防疫、民航安全以及打擊跨境犯罪等領域，台灣都投入了許多心力。她也期待國際社會能夠看到台灣的努力，不要再因為政治理由，把有能力、也負責任的台灣，排除在國際社會之外。

蔡英文也向英國議員表示：「台灣的本土豬肉也非常好吃，請大家務必嚐嚐看」。

(工商 )