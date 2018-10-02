彩筆生輝 藝池聯展溫馨

2018年10月02日 16:25 中時 沈揮勝

藝池藝術協會聯展，展期到13日；三人左起分別為王清志、劉啟和、鄭連鈺。（沈揮勝攝）

藝池藝術協會聯展，當地藝術教育推展始祖、86歲資深畫家劉啟和（前排中），特別到場與門生及會員們團聚。（沈揮勝攝）

「南投縣藝池藝術協會」即起到13日，在魚池鄉立圖書館舉辦《魚池遊藝．王清志、鄭連鈺暨會員聯展》，70多件水墨書畫作品彩韻生輝；86歲的日月潭地區藝術教育推展始祖劉啟和，以及資深畫家沈政瑩、黃祥芳與近百門生溫馨團聚，展現當地藝術界高度凝聚力！

1970年代的魚池鄉荒僻匱乏，能夠背上書包就學是福分、想要學習才藝是奢求。但當地魚池國中，卻年年包辦全縣美術比賽前3名。原來，學校劉啟和老師長期無悔付出，免費指導學子畫畫終究開花結果，往後20載每年都有人考上大專美術科系。

劉啟和與沈政瑩是表兄弟，兩人亦師亦友。當時，沈在魚池街上開設廣告社，劉則從校園發掘藝術人才，共組「美晨畫會」；1975年與鐘周鵬、何永正、王千營、巫志誠、沈揮勝合辦日月潭史上首次畫展。

劉啟和的門生在1980年代開枝闊葉，從師大、台藝大、北藝大、南藝大及文化、東海或師專體系，擴散至各高、中、小學從事藝術教育，徒子徒孫滿天下。

20年前，已從校園退休的劉啟和號召門生將「美晨畫會」這個日月潭史上第1個藝術團體，擴大重組為魚池美術會，並邀請同樣已退休的理化老師黃祥芳加入陣容；2000年，魚池美術會變更名稱，正式立案為「南投縣藝池藝術協會」。

該會在資深校友、知名藝術家鄭連鈺與王清志號召下，近年持續推動大日月潭地區之藝術教育及藝文風氣，並多次結合會員同好，在埔里鎮和魚池鄉舉辦聯展，相當受好評。

(中時 )