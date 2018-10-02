葛特曼指柯是騙子 丁守中：上次混過去這次要講清楚

2018年10月02日 16:26 中時 郭建伸

美國作家伊森．葛特曼著作的《屠殺》一書，內文指台北市長柯文哲過去曾透過中國組織「器官兩岸一家親」帶病人赴陸進行器官移植，而這些器官都來自法輪功，更直指柯是「騙子」。對此，國民黨台北市長參選人丁守中說，不曉得柯文哲是否在迴避，但面對訪問過他的外國人這麼強烈的指控，柯作為台北市長就應該說清楚講明白，「上一次他混過了，這一次他應該說清楚講明白」。

丁守中、民進黨台北市長參選人姚文智，今受邀參加台北市不動產仲介經紀商業同業公會舉辦的政策白皮書論壇，但柯文哲並未現身，只派副市長鄧家基參加。丁、姚兩人在論壇中場休息時，被媒體詢問葛特曼對柯文哲的指控。

丁守中表示，柯文哲作為台北市長，應該要說清楚講明白，「上一次他混過了，這一次他應該說清楚講明白」。

由於柯文哲今沒安排聯訪，上午被大批媒體堵訪追問，柯僅苦笑回「我有沒有拒絕被採訪的權利？」丁守中表示，柯文哲辯稱連電視辯論都忘記填，但辯論調查單是單獨一張，根本是故意裝忘記，認為柯很多行為都必須受檢驗。

姚文智受訪時則表示，他剛剛在演講，對於媒體詢問葛特曼的問題不了解，所以他也沒辦法替柯文哲回答；但柯文哲許久不願意出來談政策，每天躲在媒體、往紅後面，講一些言不及義的幹話，甚至還辯稱忘記簽同意辯論，質疑柯都已經做4年市長了還在怕辯論。

(中時 )