桃園身礙幼童機構停工4個月 欠工程款958萬 急需民眾救援

志倢科技董事長曾國強長期關心寶貝潛能發展中心，得知寶貝家園近況後，以母親林麗珠的名義認捐一間價值100萬的教室。（葉臻攝）

友善列印
中時
桃園寶貝潛能發展中心興建寶貝家園，第2期工程款因尚缺958萬，遲遲未籌募到經費，工程已停工4個月，急需民眾協助幫忙度過難關。（葉臻攝）

桃園寶貝潛能發展中心是專職服務0至6歲身心障礙幼童的療育機構，設立至今已14年，為了收容更多院生， 2017年動土興建寶貝家園，然而第2期工程款因尚缺958萬，遲遲未籌募到經費，工程已停工4個月，急需民眾協助幫忙度過難關。

桃園寶貝潛能發展中心為服務更多「慢飛寶貝」，2015年底在桃園市八德區茄苳路興建「寶貝家園」，然而因為沒有順利募得第2期工程款，工程從今年5月停工至今遲遲無法復工。

寶貝潛能發展中心主任陳美谷表示，寶貝家園的總經費為6980萬元，分3期募款，分別是第1期為2000萬元、第2期2400萬元和第3期2580萬元，第1期工程款2015年底募得後在2017年1月動工，至今年4月約完成6成主結構體，然而因為第2期工程款仍缺958萬元，已停工5個月遲遲無法復工。

志倢科技董事長曾國強長期關心寶貝潛能發展中心，得知寶貝家園近況後，以母親林麗珠的名義認捐一間價值100萬的教室，並以詩經「凱風自南，吹彼棘心」命名為「凱風班」，用來形容媽媽對孩子的愛，希望延續離世母親生前對孩子的愛，並藉由捐贈能拋磚引玉，號召更多人一起來幫忙。

陳美谷表示，目前寶貝家園的興建很急迫，因為孩子長大的速度太快，如果沒有適當的媒合，只要待在家裡不到1年，能力就會嚴重退化，一旦退化就可能無法彌補。

寶貝潛能發展中心首屆畢業生阿登患有重度智能障礙，今年18歲的他剛從桃園啟智學校畢業，目前面臨沒有地方可安置的困境，阿登媽媽表示，阿登的穩定性很好，雖然現在的能力無法到職場上工作，若家園成立後透過老師的輔導可以有一技之長，不但可以減輕家中負擔，未來我年老了他也可以獨立照顧自己。

「我們在跟時間競賽，而這個速度取決於募款的速度」，陳美谷表示，期盼社會大眾每人每月100元加入百元愛心磚計劃，攜手幫家園復工，郵政劃撥：19907568，戶名：寶貝潛能發展中心，請註明「百元愛心磚」。

(中時 )

竹聯幫強占夜市生意　堂主蘇正宗… 單車騎士體力不支　平鎮警熱心救…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。