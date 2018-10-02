桃園身礙幼童機構停工4個月 欠工程款958萬 急需民眾救援

2018年10月02日 16:34 中時 葉臻

桃園寶貝潛能發展中心興建寶貝家園，第2期工程款因尚缺958萬，遲遲未籌募到經費，工程已停工4個月，急需民眾協助幫忙度過難關。（葉臻攝）

桃園寶貝潛能發展中心是專職服務0至6歲身心障礙幼童的療育機構，設立至今已14年，為了收容更多院生， 2017年動土興建寶貝家園，然而第2期工程款因尚缺958萬，遲遲未籌募到經費，工程已停工4個月，急需民眾協助幫忙度過難關。

桃園寶貝潛能發展中心為服務更多「慢飛寶貝」，2015年底在桃園市八德區茄苳路興建「寶貝家園」，然而因為沒有順利募得第2期工程款，工程從今年5月停工至今遲遲無法復工。

寶貝潛能發展中心主任陳美谷表示，寶貝家園的總經費為6980萬元，分3期募款，分別是第1期為2000萬元、第2期2400萬元和第3期2580萬元，第1期工程款2015年底募得後在2017年1月動工，至今年4月約完成6成主結構體，然而因為第2期工程款仍缺958萬元，已停工5個月遲遲無法復工。

志倢科技董事長曾國強長期關心寶貝潛能發展中心，得知寶貝家園近況後，以母親林麗珠的名義認捐一間價值100萬的教室，並以詩經「凱風自南，吹彼棘心」命名為「凱風班」，用來形容媽媽對孩子的愛，希望延續離世母親生前對孩子的愛，並藉由捐贈能拋磚引玉，號召更多人一起來幫忙。

陳美谷表示，目前寶貝家園的興建很急迫，因為孩子長大的速度太快，如果沒有適當的媒合，只要待在家裡不到1年，能力就會嚴重退化，一旦退化就可能無法彌補。

寶貝潛能發展中心首屆畢業生阿登患有重度智能障礙，今年18歲的他剛從桃園啟智學校畢業，目前面臨沒有地方可安置的困境，阿登媽媽表示，阿登的穩定性很好，雖然現在的能力無法到職場上工作，若家園成立後透過老師的輔導可以有一技之長，不但可以減輕家中負擔，未來我年老了他也可以獨立照顧自己。

「我們在跟時間競賽，而這個速度取決於募款的速度」，陳美谷表示，期盼社會大眾每人每月100元加入百元愛心磚計劃，攜手幫家園復工，郵政劃撥：19907568，戶名：寶貝潛能發展中心，請註明「百元愛心磚」。

(中時 )