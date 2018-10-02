五燈獎得主溫梅桂幼時遭霸凌 曾想拿刀捅老師

五燈獎得主溫梅桂，2日到台東馬偕醫院，以歌聲撫慰病患及家屬的心靈。（莊哲權攝）

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五燈獎得主溫梅桂，2日到台東馬偕醫院，以歌聲撫慰病患及家屬的心靈。（莊哲權攝）
五燈獎得主溫梅桂，2日到台東馬偕醫院，以歌聲撫慰病患及家屬的心靈。（莊哲權攝）

40年前參加「五燈獎」，榮獲五度五關寶座的溫梅桂，2日到台東馬偕醫院，用歌聲撫慰病患的心靈；她說，小時候常遭老師、同學霸凌，幾度想輕生，甚至有「長大後要拿刀捅老師」的念頭，因為宗教信仰改變她的生命，事隔多年，她回到母校，用愛擁抱當年那位曾讓她恨之入骨的老師。

60歲的溫梅桂是花蓮太魯閣族人，因為是原住民身分，小時候老師都會叫她下課後到老師的田裡工作，也常遭到漢族的同學排擠，讓她覺得這是個偏心、自私的世界，當時心裡就在想「等我長大以後，要拿刀子捅老師」。

不過，在信耶穌之後，生命被改變，恨意及想殺人的念頭都消失，事隔多年她回到母校演講，主動擁抱那位老師，向老師說「我愛您」。

溫梅桂1979年與拍檔張秀美參加台視五燈獎原本動機只是希望贏得獎金，為貧窮的教會添購桌椅及修理破碎的玻璃窗，沒想到獲得五度五關最高榮譽，抱走5萬元獎金，一夕成名成為家喻戶曉的明星後，她捨棄五光十色的演藝生活，繼續走傳道的路。

前陣子才因過勞住院的溫梅桂，2日到台東馬偕醫院，用她嘹亮的歌聲，撫慰現場的病患及家屬，除了演唱詩歌外，也唱了太魯閣族歌曲「美麗的故鄉」，她也為現場愁苦的病患禱告，希望在場的每個人，有信心、有依靠、得到最大的平安喜樂。

(中時 )

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