萬聖節將至！台北後站商圈討糖趣、變裝玩創意

2018年10月02日 16:26 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

Trick or Treat！剛過完中秋，緊接著小朋友喜愛的節日就是10月31日萬聖節了！這天小朋友要變裝要挨家挨戶索取糖果！要辦Elsa公主好，還是超萌皮卡丘呢？爸爸媽媽說不定也會扮成巫婆、吸血鬼呢！想要讓自己「與眾不同」嗎？在10月期間，不妨來台北後站商圈走走，「批客踩街嘉年華」變裝大遊行即將開跑！今年的活動最大的高潮，便是後站商圈將由千人一起手提南瓜桶變裝踩街遊行要糖果，滿滿酷搜創意與趣味，即將擠爆整個後站商圈。

「台北後站批發商圈」已有超越一甲子的歷史，曾經是年輕人實現「台北夢」的第一站，更見證了臺北市經濟發展與商業模式的改變。為了迎合年輕族群，商圈店家不斷在商品服務上推陳出新。而且後站商圈距桃捷最近，可說是國際旅客進入台北的首站。隨著六鐵共構與北門全新規劃，儼然成了愛上台北的新亮點。

已經是第10 屆的「批客踩街嘉年華」活動辦法很簡單，只要10/13活動當天來現場排隊的前1000名民眾即可拿到一只限量南瓜桶一起去踩街遊行，跟商圈店家要糖果，報名參加踩街活動的前200名還可以拿到價值500元的大福袋。

超多商品優惠等你來挖寶。（主辦單位提供）

另外，只要在後站商圈店家購買變裝用品的人，活動當天來到現場參加創意變裝比賽，獲得冠軍者還能拿到高額商圈購物金。萬聖節總要吃些美味，愛吃喝的人，只要在指定店家消費滿百元以上，就可以拿到美食兌換券乙張，還可參加摸彩券，可以到現場的攤位兌換美食。摸彩券有日本東京來回機票等大獎。

後站商圈為了鼓勵民眾消費，一連推出10/12-14三天全面批發價，除了13號活動當天去到商圈指定26個店家裡收集店章，集滿8個就可以獲得幸福福袋一個！秋高氣爽出遊趣，不妨相揪好友，來趟後站商圈之旅吧！

(中時電子報)