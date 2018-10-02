登革熱新增8例 疾管署：疫情就像「打地鼠」

防疫人員在台中執行病媒蚊孳生源查核。（疾管署提供）

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中時

疾病管制署今（2）日公布國內新增8例本土登革熱病例，分別為台中市5例、新北市、彰化縣及高雄市各1例，目前國內登革熱疫情像是電玩遊戲「打地鼠」，疫情控制下滑，但是仍有散發個案冒出來。

今天疾管署公布新增登革熱個案為5男3女，年齡介於8歲至80多歲，發病日介於9月19日至27日。今年以來台中市77例、新北市40例、高雄市11例、彰化縣8例、台北市及嘉義縣各2例、桃園市及台南市各1例。

台中市有2名個案居住在大里區大明里，研判為一起群聚事件。另外3名個案分別為太平區新光里、光華里與新坪里，其中新光里個案就是熱區的次波病例、新坪里為新增病例里別。

新北市個案居住新莊區豐年里，感染源鄰近高風險場域的營盤里菜園；彰化縣個案居住田中鎮南路里，屬於溪州公園群聚案例的第3例；高雄市個案居住三民區寶龍里，感染源為當地社區。

疾管署副長莊人祥表示，今年以來登革熱病例累積為142例，原本較大流行的台中、新北疫情已經不再出現眾多病例，疫情下降很多，目前只是一些零星個案冒出來，就像電玩遊戲「打地鼠」，剩下一些沒冒出頭的個案。

天候雖然已經入秋，不過，氣溫未在20度以下，而且近日白天氣溫仍高，疫情很難消失，加上受到颱風影響，部分區域仍有大雨發生的機會，民眾雨後應澈底清除環境積水容器，避免病媒蚊孳生。

(中時 )

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