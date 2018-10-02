新住民語列國小必選 教育部完成4冊數位教材

2018年10月02日 16:34 中時 林志成

12年國教課綱將新住民語文列為國小必選、國中訂選修，教育部表示，目前新住民語文數位學習教材第一學習階段第1-4冊已研發完成，製作內容包括7國語文的課文雙語配音（中文、新住民語文），並依此進行數位教材之對話製作、互動問答題及歌曲設計。

新住民語文課程，包括東南亞七國語文（包括越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、馬來西亞及菲律賓），108學年度起國小學生從一年級起，一周一節課，依學生意願選讀，國中學生依選修意願於彈性學習課程開課。

為因應新住民語文課程的實施，教育部國教署已規劃編撰新住民語文學習教材，依語文程度級別區分四個學習階段，第一至第三學習階段各4冊，第四學習階段共6冊，各種語言別共計18冊。

教育部說，新住民語文數位學習教材第一學習階段第1-4冊已研發完成，內容豐富，且具有數位資訊環保無紙化、可串聯多種媒體、多螢幕閱讀的特性，使語言學習過程變得更加豐富多元且深入生活。

另外，數位教材不僅僅是純文字，還可添加多媒體元素，諸如圖像、聲音、影像。在一定程度上豐富了知識的載體的同時，還具備多螢幕閱讀的特性，一本書可以在不同大小尺寸的螢幕上呈現來進行閱讀，學生可在通勤時以手機的螢幕閱讀，進入學校或回家時還可利用電腦螢幕閱讀，使語言學習更加深入日常生活。

除學校辦理新住民語文課程外，學生和一般民眾皆可至新住民子女教育資訊網（https://newres.pntcv.ntct.edu.tw/ischool/publish_page/15/)下載新住民語文數位學習教材，在任何地方、任何時間延續學習。

(中時 )