足球》老國腳心聲 打動邱義仁回鍋

邱義仁今日宣布參選中華足協理事長。(黃世麒攝)

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中時電子報
／台北報導

台日關係協會會長邱義仁因為同額競選，篤定在6日的中華足協改選當選理事長，談到為何繼2006年之後，再度接下國內足球的總舵手，邱義仁在2日記者會感性的說，都是老國腳的心聲，打動了他的心。

影》邱義仁公布足協理事長政見

「我喜歡踢球，所屬的球隊大部分都是老頭子，他們都是40、50歲的前國腳，退下來還是很熱心在踢球。每個禮拜跟他們踢，慢慢就會愈聽愈多，聽到很多抱怨，也聽到很多期許。」

邱義仁從前年8月起，參與每周三晚間上班族聯賽飛馳隊球敘。（李弘斌攝）

邱義仁從前年8月起，開始在每周三晚上參與上班族聯賽飛馳隊的球敘，風雨無阻。日積月累下來，邱義仁感受到這群退休國腳對國內足球仍有很高的期待，但對現況也有很大的挫折。

「很多人遊說我再回鍋吧，起先我毫無意願，覺得當過了，很痛苦啊！」邱義仁笑說，10多年前首次擔任理事長，要負責募款，募到後來很多人看到他就怕，「但幾次下來，遊說的愈來愈積極，感受到大家的期待與對現在足協的失望，從一開始的毫無意願，到後來心神不寧，開始動搖了。」

68歲的邱義仁說，以他快70歲的年紀，小時候半夜爬起來看少棒是很美好的回憶，少棒精彩程度其實普通，「就是一種風氣！」他希望幫忙把台灣足球風氣帶上來，讓大家覺得台灣的足球隊「有拚的啦」，「我不貪心，台灣能在亞洲的足球賽打入8強，就是很振奮人心的事情。」

(中時電子報)

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