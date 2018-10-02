陳建仁出訪教廷 將邀教宗訪台

2018年10月02日 16:58 中時 杜宜諳 、 崔慈悌

外交部政務次長謝武樵（見圖）在會上表示，副總統陳建仁將代表我國出席梵諦岡行已故教宗若望保祿六世封聖儀式。（杜宜諳攝）

副總統陳建仁將帶著台華窯轉寫盤前往梵蒂岡。（杜宜諳攝）

台梵邦交備受關注，外交部次長謝武樵今天宣布，將由副總統陳建仁代表我國出席14日在梵諦岡舉行的已故教宗若望保祿六世封聖儀式，預計在晉見教宗時，會對鞏固台梵邦誼做適當的表示，此行除了前往祝賀，也會重申政府對教廷關係的重視，並邀請教宗訪台。

此行訂名為「聖誼專案」，訪團除了由陳建仁伉儷代表台灣人民和天主教友前往祝賀外，外交部次長謝武樵也將陪同，預計10月11日晚間啟程，16日清晨返國。

教廷行程中的主要要活動為14日的封聖典禮，在典禮前後也會安排各國訪團團長逐一晉見教宗，謝武樵指出，陳建仁將代表政府和人民、教會申致賀忱，並將拜訪教宗的夏宮，以及由聖本篤創建的修院、訪問期間也會參與彌撒和宣慰僑胞活動。

外界關切今年大陸方面將派2位官派主教前往，陳建仁與對方是否有見面機會？謝武樵表示，由於大陸官派主教參加的是主教會議，與陳建仁參加的封聖典禮不同，主教會議是作為普教諮詢團，讓各地主教能保持規律性的聯繫，雙方碰面的機會不大。

謝武樵表示，陳副總統伉儷在晉見教宗時，會表達我國人民對教宗的崇高敬意，也會再度邀請並歡迎教宗來台灣訪問。

外界關切陳建仁會不會在晉見場合表達我方對陸梵協議的立場？謝武樵表示，基本上該協議是為了解決大陸教會的教務問題，不涉及外交，我方也不必在該場合作出刻意的表示。

(中時 )