國民黨反空汙公投成案 1.1萬死人連署 中選會啟動刑事告發

2018年10月02日 16:48 中時 楊佳穎 、 范揚光

遭查獲的「死亡連署書」。（中選會提供）

中選會2日召開委員會議，討論由國民黨立委盧秀燕領銜提出之「反空汙」公投案。副主委陳朝建會後宣布，本案偽造情事不低，影響連署的真實性及程序正義，但已達《公投法》之法定連署門檻，為尊重每一合法有效連署人之連署權利，中選會遺憾痛心但依法公告本公投案成立，案名為第七案全國性公民投票案，同時針對往生者連署啟動刑事告發。

國民黨力拼年底公投綁大選，但由黨籍立委盧秀燕所提「反空汙」公投案，經中選會查對結果共7.7萬餘份連署書有偽造情事；中選會更指這項公投連署49萬7193人中，由中選會發給連署書前連署人已死亡者共1萬1849人，約為全部連署人數之2.38%，引發各界議論。

中選會2日中午召開委員會議討論「反空汙」公投案是否成案，以及是否循過去慣例，針對死亡連署等情事依法提出刑事告發。陳朝建在會後記者會中，提出多樣態偽造案例，強調連署前已死亡者為法定100%偽造，比例高達2.3%，另包含年齡不符、居住期間不符、重複簽署、姓名錯誤或不明、資料不詳、戶籍地址有誤、未簽名蓋章等，比例也相當高。

他進一步指出，中選會做出痛心決議，將領銜人盧秀燕案編為第七號全國性公投案，但委員會也有三大附帶決議及意見；首先，此案偽造比例不低，要針對往生者連署予以譴責，並啟動刑事告發，而中選會對於任何案件，都採法定及一致的標準、流程看待並加以審議。

陳朝建也說，經過委員間充分討論，雖然予以成案、編號，但同時呼籲能晉升為民主國家，是每個公民都應加以珍惜的，不容許用偽造的情事，毀損民主價值及公投制度；此外，現有公投法制也有不足之處，會適時加以檢討，以完備公投法法制及運作。

(中時 )