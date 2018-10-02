睽違13年台南市與沃特傑環礁市締結姊妹市

台南市代理市長李孟諺（右）及沃特傑環礁市長Ota Kisino共同簽定合作備忘錄，未來雙方將在農業、文化、教育、經濟及貿易等領域進行城市交流與合作。（洪榮志攝）

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台南市政府與馬紹爾群島共和國沃特傑環礁市（Wotje Atoll），2日於永華市政中心舉行締結姊妹市簽署儀式，此為台南市睽違13年後再度與國外城市簽署姊妹市。會中，代理市長李孟諺及沃特傑環礁市長Ota Kisino共同簽定合作備忘錄，未來雙方將在農業、文化、教育、經濟及貿易等領域進行城市交流與合作。

台南有43個姊妹市及友誼市，沃特傑環礁市是繼瓜地馬拉的薩卡巴市後，第2個締盟的邦交國城市。沃特傑環礁市長Ota Kisino在馬紹爾群島共和國大使館代辦Anjanette Kattil的陪同下，率領訪團一行5人出席締結儀式，還將前往南部科學工業園區、台灣歷史博物館等地參訪，並將於6日與馬紹爾捷步（JEBO）傳統舞蹈團一同參加南瀛國際民俗藝術節開幕式，這也是馬紹爾群島共和國首度派員參加。府方由李孟諺代表出席，並由副祕書長李賢衞、新聞及國際關係處長許淑芬陪同與會，台南市議會議長賴美惠也出席觀禮並見證2市締盟。

李孟諺說，今年是台灣與馬紹爾群島共和國締約20周年，台灣人民十分珍惜這份友誼，也特別感謝馬紹爾在WHA國際會議上為台灣的發聲，支持台灣以觀察員身份加入WHA，這份支持對台灣非常重要。

李孟諺表示，台南是台灣歷史的起點，沃特傑環礁市則以豐富的文化、歷史聞名於馬紹爾群島，2市也都與日本淵源深厚，像台南市內仍留有許多日治時期的建築，沃市島上則殘存許多當時作為日本海外飛航基地的遺跡；此外，2市皆有豐富多元的自然生態，具有許多的共同點，期望未來兩市在這些共同點下加強交流，提供共通利益，相互協助。

市府說，沃特傑環礁乃是由75個島嶼所組成的環礁，是馬紹爾群島最大的島嶼之一，中央的潟湖面積達624平方公里，約為台南市的3分之1。島礁居民擅長製作手工藝品，作品頗具在地特色，深受觀光客喜愛。

(中時 )

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