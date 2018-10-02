海底世界也有萬聖派對 飯店結合樂園搶攻親子商機

骷顱頭人下海餵食秀！花蓮海洋公園變身「怪誕城」，10月起推出「Happy Halloween萬聖搞什麼怪派對」，讓海洋世界內骷髏人大爆走，連海洋生物也加入萬聖節搞鬼系列中。（張祈攝）

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骷顱頭人下海餵食秀！花蓮海洋公園變身「怪誕城」，10月起推出「Happy Halloween萬聖搞什麼怪派對」，讓海洋世界內骷髏人大爆走，連海洋生物也加入萬聖節搞鬼系列中。（張祈攝）

骷顱頭人下海餵食秀！花蓮海洋公園變身「怪誕城」，10月起至11月16日推出「Happy Halloween萬聖搞什麼怪派對」，結合飯店優惠專案，讓海洋世界內骷髏人大爆走，連海洋生物也加入其中，並邀請大小朋友一起「搞鬼」，在國內也能感受萬聖節的怪誕氛圍。

配合萬聖節活動，遠雄悅來飯店推出「萬聖節專案-悅來樂饗假期」，2天1夜2人成行，平日每人只要3千元優惠，就能享吃、住、遊方案，搭配海洋公園萬聖節系列活動，

海洋公園行銷業務部企劃總監蔡忠岳指出，今年特別加碼在探險島水族館及海洋哺乳動物生態館演出，包括水族館內的雙髻鯊、叉頭燕魟共舞，表演最受觀迎的餵食秀，也會不定時出沒在園區內，與遊客近距離互動。

除了生態秀外，萬聖期間，凡孩童入園至指定處說出通關秘語，即可領取集章任務卡，持任務卡找尋骷髏MAN出沒地點，完成勇士戳章，就可兌換萬聖小禮物，還可以參加全台獨特的「海洋夜未眠」體驗營活動，揭祕了夜晚的海洋世界，沉浸在不同於白日喧囂的海底世界中，領略海洋動物在不同光線下的風采。

沒辦法親臨現場，也可參加網路摸彩活動，蔡忠岳指出，10月起至20日止海洋公園FB粉絲團上同時舉辦妝魔作樣變裝票選活動，網友Cosplay萬聖節變裝造型，上傳至活動頁，最Kuso、最搞怪的作品就有機會獲得價值共近5千元的海洋夜未眠雙人體驗券，投票的粉絲們也有機會抽中門票。

(中時 )

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