桃警祭出高科技　3秒內能找到贓車

2018年10月02日 16:45 中時 葉臻

桃園市政府警察局交通警察大隊積極協訪科技廠商，以先進科技研發「行車動態車辨系統」，今年3月啟用至8月底，共辨識11萬2531面車牌，查獲20輛號牌異常車輛，並即時通報監理人員處置，高效率獲得第10屆經道安評審委員評選交通執法組第2名。

桃警交通大隊研發的「行車動態車辨系統」，將行車紀錄器與高效能的動態車牌辨識系統結合，能即時查辨出攝入影像之車牌號碼，再與號牌異常（贓車、號牌異常）資料庫做比對，3秒內就能對贓車及號牌異常車輛做出警示，比起過去員警得拿著掌上型電腦打字搜尋，或透過公路監理電子閘門系統逐一清查車籍資料，更為便利及高效率。

交大表示，該系統除具備紅外線夜視功能外，也與內政部警政署線上版失竊車輛系統連線，另透過與新竹區監理所（註銷號牌資料）結合成異常號牌車輛資料庫，將員警巡邏車內的行車紀錄器，搭配後端電腦主機的車牌辨識系統，在執行巡邏勤務時透過攝影畫面內，將所有車輛號牌進行資料庫比對，一旦警示發現有贓車及號牌異常車輛，執勤員警能於第一時間攔查，有效淨化治安。

交大今年3月起試用，裝載2套搭配動態車牌辨識系統的行車紀錄設備在巡邏車內，至8月底，共辨識11萬2531面車牌，查獲20輛號牌異常車輛，並即時通報監理人員處置，試用至年底若成效良好，明年將擴大施用在更多警車內。

(中時 )